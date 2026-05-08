ASOEM judicializó el conflicto en Sauce Viejo: presentó una querella penal contra Papaleo

El conflicto gremial en Sauce Viejo sumó un nuevo capítulo judicial en medio del paro de 48 horas que ASOEM lleva adelante esta semana. El sindicato informó que se constituyó formalmente como querellante en la causa penal iniciada por los hechos ocurridos el pasado 30 de abril en el edificio municipal, donde —según denunció— trabajadorxs municipales fueron privados de su libertad mientras participaban de una medida de fuerza.

La presentación judicial fue realizada por el abogado José Ignacio Mohamad en representación de trabajadorxs afectados y apunta contra el intendente Mario Papaleo y funcionarixs municipales. Según comunicó ASOEM, la querella solicita que se investigue la posible comisión del delito de privación ilegítima de la libertad con finalidad coactiva, contemplado en el artículo 142 bis del Código Penal.

De acuerdo al comunicado difundido por la organización sindical, durante aquella jornada las puertas del edificio municipal habrían sido cerradas por orden del Ejecutivo local, impidiendo que quienes se encontraban dentro pudieran retirarse del lugar durante más de tres horas.

Siempre según la versión expuesta por ASOEM, la situación se destrabó tras la intervención de fuerzas de seguridad, que debieron intervenir para permitir la salida de las personas retenidas.

El gremio sostuvo además que el episodio ocurrió pocos días después de que la Justicia Laboral ordenara el cese de conductas de obstaculización contra la entidad sindical, en el marco de un amparo presentado para garantizar la representación gremial y el ejercicio de la actividad sindical en la ciudad.

En la presentación judicial, ASOEM afirmó haber incorporado registros audiovisuales, testimonios y documentación judicial vinculada a los hechos denunciados, además de señalar la supuesta participación activa de funcionarixs municipales en el mantenimiento de la situación.

Desde la organización sostuvieron que lo ocurrido “no constituye un hecho aislado ni un exceso administrativo”, sino que representa “un gravísimo avance contra la libertad sindical y los derechos constitucionales de lxs trabajadores”.

“Cuando un Ejecutivo decide reemplazar el diálogo por aprietes y encierros, el conflicto deja de ser solamente gremial para transformarse en un problema institucional y democrático”, expresó ASOEM en el comunicado difundido este jueves.

Por su parte, el secretario general del gremio, Juan Medina, sostuvo: “Ningún intendente puede creerse dueño de la libertad de las y los trabajadores. Quien decide gobernar con persecución, encierros y aprietes deberá hacerse responsable política y judicialmente de sus actos”.

La presentación judicial se conoce en un contexto de fuerte tensión política y sindical en Sauce Viejo, marcado por las medidas de fuerza impulsadas por ASOEM, la reciente conformación de una mesa de negociación entre el municipio y UTRAM y la interpelación aprobada por el Concejo Municipal al intendente Mario Papaleo.