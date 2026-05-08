Zamora impulsa un programa de convivencia y prevención de violencias para infancias y juventudes

La concejala de Impulsar, Rosana Zamora, presentó un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Municipal de Convivencia, Bienestar y No Violencias para Infancias y Juventudes, junto a un pedido de informes sobre la implementación de las denominadas “ruedas de convivencia” en establecimientos educativos de la ciudad.

La iniciativa impulsada en el Concejo Municipal propone una política pública local destinada a promover la convivencia pacífica, prevenir situaciones de violencia y fortalecer habilidades socioemocionales en niños, niñas y jóvenes. El proyecto contempla talleres, charlas, visitas guiadas, participación de equipos interdisciplinarios y actividades comunitarias, incorporando además herramientas para el uso responsable de las tecnologías y la prevención de violencias en entornos digitales.

“Hoy las violencias atraviesan múltiples ámbitos y muchas veces se expresan desde edades tempranas. El Estado tiene que estar presente no solamente cuando el conflicto ya explotó, sino también trabajando en prevención, convivencia y contención”, expresó Zamora.

Frente a situaciones de público conocimiento, con epicentro en el trágico episodio ocurrido en San Cristóbal, el incremento de amenazas en escuelas y las posteriores sanciones aplicadas a familias de estudiantes involucrados en estos hechos, la edil remarcó la necesidad de actuar previamente y no únicamente desde la reacción posterior. “Debemos trabajar en la concientización de que este tipo de acciones no constituyen simples bromas, sino hechos que pueden configurar delitos y generar graves consecuencias institucionales, sociales y económicas”, señaló.

Asimismo, el proyecto busca fortalecer herramientas de detección temprana y acompañamiento frente a situaciones personales, emocionales o relacionales —reales o virtuales— que puedan afectar la vida cotidiana de jóvenes y adolescentes.

En ese marco, la concejala recordó la necesidad de conocer si en Santo Tomé se encuentra vigente y en funcionamiento el Programa Provincial “Ruedas de Convivencia”, reglamentado por Decreto 0731/17, el cual formaliza espacios de diálogo y gestión de conflictos en escuelas secundarias y técnicas para abordar temáticas vinculadas a convivencia, salud emocional, consumos problemáticos y Educación Sexual Integral (ESI).

Finalmente, Zamora sostuvo que ambas iniciativas apuntan a fortalecer políticas de prevención e intervención temprana, promoviendo una mayor articulación entre el Estado municipal, el sistema educativo y las instituciones de la comunidad, “entendiendo la importancia de promover una mayor articulación entre el Estado municipal, el sistema educativo y las instituciones del territorio, ya que la convivencia no se construye de manera aislada, sino a través del compromiso conjunto de todos los actores sociales”, finalizó.