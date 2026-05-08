Copa Sudamericana: River ganó sobre la hora en Venezuela y quedó a un paso de los octavos

River consiguió un triunfo agónico en Venezuela y quedó muy cerca de asegurar la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet venció 2 a 1 a Carabobo en el estadio Polideportivo Misael Delgado, por la cuarta fecha del Grupo H, gracias a un gol de Maximiliano Salas en el sexto minuto de descuento.

El “Millonario” había abierto el marcador a los 13 minutos del segundo tiempo con un cabezazo de Maximiliano Meza, pero el conjunto venezolano llegó al empate a través de Matías Núñez, de penal, a los 31. Cuando parecía que el partido terminaba igualado, apareció Salas para marcar el tanto del triunfo en la última jugada de la noche.

Con esta victoria, River se mantiene como líder del grupo con 10 puntos y dio un paso importante rumbo a la próxima instancia del certamen continental. En la próxima fecha recibirá a Red Bull Bragantino en un duelo clave para asegurar la clasificación y pelear por el primer puesto.

El conjunto argentino fue superior durante gran parte del encuentro y generó varias situaciones claras en la primera mitad, aunque se encontró con una gran actuación del arquero Lucas Bruera, que incluso le contuvo un penal a Juan Fernando Quintero.

Antes del descanso, Carabobo se quedó con un jugador menos por la expulsión de Edson Castillo, tras una dura infracción sobre Joaquín Freitas. En el complemento, River aprovechó la superioridad numérica y logró ponerse en ventaja con el tanto de Meza.

Sin embargo, el equipo venezolano reaccionó y alcanzó el empate desde los doce pasos. Más tarde, el partido sumó otro momento de tensión cuando el arquero Santiago Beltrán vio la tarjeta roja a falta de pocos minutos para el final, obligando a Matías Viña a ocupar el arco porque River ya no tenía cambios disponibles.

Pese a ese panorama, el conjunto de Coudet encontró el gol de la victoria en tiempo agregado. Facundo González metió un largo pase para Maximiliano Salas, que definió por encima de Bruera y selló un triunfo cargado de épica para el elenco argentino.