La Cámara de Diputados de Santa Fe reclama el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario

Por Santotoméaldía



La Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe aprobó este jueves un proyecto de comunicación para solicitar al Poder Ejecutivo nacional el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, en medio de la creciente preocupación por la situación presupuestaria de las universidades públicas.

La iniciativa fue impulsada por la diputada provincial Gisel Mahmud, quien durante el tratamiento del proyecto advirtió sobre el escenario que atraviesa el sistema universitario y cuestionó al Gobierno nacional por el incumplimiento de la norma sancionada por el Congreso.

“Estamos discutiendo, a días de una nueva marcha federal universitaria, la importancia de que todos los poderes públicos del Estado podamos pedirle al Poder Ejecutivo nacional que cumpla con una ley que sancionó el Congreso”, expresó.

La legisladora recordó que la norma fue aprobada por ambas cámaras y ratificada posteriormente con las mayorías previstas por la Constitución, aunque sostuvo que “hasta el día de hoy” sigue sin aplicarse.

En ese sentido, señaló que no hubo avances en la recomposición salarial docente, la actualización de las becas estudiantiles ni en el incremento del presupuesto universitario.

“Vemos en esta tierra universitaria, que es nuestra provincia de Santa Fe, que esta situación no da para más y que es tremendamente crítica”, afirmó.

Mahmud también hizo referencia a la cautelar judicial impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que obtuvo fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia.

Sin embargo, sostuvo que el Gobierno nacional continúa sin cumplir con esas resoluciones judiciales.

“No hay ningún gobernante que puede estar por encima de las normas de este país, y mucho menos cuando se trata del financiamiento de la educación y del salario de nuestros docentes universitarios”, remarcó.

Durante su intervención, la diputada cuestionó además las prioridades presupuestarias del Ejecutivo nacional y planteó que mientras se sostiene que “no hay plata”, sí existen recursos para otros gastos del Estado.

En ese marco, afirmó que las becas estudiantiles actuales “no alcanzan ni siquiera para pagar una semana de transporte o material de estudio” y sostuvo que “6 de cada 10 docentes universitarios cobran menos de 500 mil pesos”.

También advirtió sobre el impacto del ajuste en el sistema científico y tecnológico nacional.

“Hemos perdido 5700 científicos”, sostuvo, y agregó que las universidades públicas generan empleo y sostienen actividades estratégicas vinculadas a la producción y el desarrollo.

Como ejemplo, señaló que la Universidad Nacional del Litoral genera alrededor de 5300 puestos de trabajo de manera directa e indirecta en la provincia.

Finalmente, Mahmud sostuvo que el reclamo continuará en distintos ámbitos institucionales y sociales, de cara a la nueva movilización universitaria prevista para la próxima semana.

“Toda la sociedad civil y las instituciones que creemos en el valor de las universidades estamos exigiendo que esta ley se cumpla”, concluyó.