Despidos en el SMN: la estación de Sauce Viejo opera con limitaciones y alerta por vuelos

El ajuste en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comenzó a tener impacto directo en la región. La estación de Sauce Viejo atraviesa serias limitaciones operativas tras los despidos registrados a mediados de abril, que redujeron la dotación de personal a niveles mínimos.

Actualmente, el equipo local quedó conformado por solo cinco trabajadores, una cifra insuficiente para sostener el funcionamiento continuo que exige el organismo. Como consecuencia, ya no se garantiza la cobertura durante la noche, lo que genera un “punto ciego” en la recolección de datos meteorológicos.

Impacto en la aeronavegación

La falta de observadores en horario nocturno no solo afecta la generación de datos, sino que tiene implicancias directas en la seguridad y operatividad aérea.

El SMN cumple un rol clave al proveer información en tiempo real sobre visibilidad, presión atmosférica y vientos, datos esenciales para la planificación de vuelos. Sin esos registros actualizados, la operatoria del Aeropuerto de Sauce Viejo puede verse comprometida, incluso en situaciones críticas como vuelos sanitarios o traslados de urgencia.

Un sistema en red

El impacto del recorte no se limita a la estación local. En Ceres, por ejemplo, la desvinculación de dos trabajadores redujo significativamente la capacidad operativa del equipo.

Especialistas advierten que el sistema meteorológico funciona como una red interconectada, donde cada estación aporta datos que alimentan modelos de pronóstico a nivel regional y nacional. En ese sentido, la reducción de observaciones puede afectar la precisión de los pronósticos y las alertas tempranas, fundamentales para sectores como el agro.

Sobrecarga y riesgo de nuevos recortes

A pesar de la reducción de personal, las tareas del organismo se mantienen: elaboración de alertas, informes técnicos y soporte a distintas actividades productivas.

En este contexto, los trabajadores que continúan en funciones advierten sobre una sobrecarga laboral que podría derivar en nuevas limitaciones del servicio si la situación no se revierte.

El escenario se da en continuidad con el proceso de ajuste impulsado a nivel nacional, que ya implicó la desvinculación de 140 trabajadores del SMN y que, según se había anticipado, podría ampliarse en una segunda etapa.