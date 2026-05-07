En plena tensión con ASOEM, el municipio de Sauce Viejo formalizó una mesa de negociación con UTRAM

Por Santotomealdía



El conflicto gremial en Sauce Viejo sumó en las últimas horas un nuevo capítulo, luego de que UTRAM informara la conformación de una mesa de acuerdos institucionales con el Departamento Ejecutivo municipal, encabezado por el intendente Mario Papaleo.

La difusión del encuentro se produjo en un contexto de creciente tensión política e institucional, marcado por el paro de 48 horas que ASOEM lleva adelante este jueves y viernes en la ciudad y por la reciente aprobación de la interpelación al intendente por parte del Concejo Municipal.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, UTRAM señaló que durante la tarde del miércoles se concretó “la primera reunión formal” con autoridades municipales y sostuvo que el espacio de negociación se constituyó “con la representación legítima y la titularidad gremial de UTRAM en la jurisdicción de Sauce Viejo”.

Según indicó el sindicato, en el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la situación laboral de los trabajadores municipales, entre ellos la reestructuración de la planta orgánica, categorías, suplementos y funciones.

Además, la organización informó que se planteó la creación de comités mixtos para trabajar sobre herramientas, parque automotor, instalaciones y estructuras edilicias, con el objetivo de avanzar hacia mejores condiciones laborales.

En el mismo comunicado, UTRAM sostuvo que también expresó de manera urgente su preocupación por la situación de los contratos de servicios vencidos y ratificó su postura respecto de la defensa de las fuentes de trabajo.

“El sindicato dará la discusión correspondiente respecto de los sumarios en curso”, expresó la entidad, que además señaló que inició un relevamiento sobre suplementos pendientes y futuras incorporaciones a planta permanente.

La difusión de la reunión se da en medio de un conflicto que ya lleva más de tres meses en la ciudad y que mantiene enfrentados al Ejecutivo municipal y a ASOEM, gremio que viene impulsando medidas de fuerza, denuncias por precarización laboral y cuestionamientos a la gestión local.

En paralelo, uno de los principales ejes de la disputa gira en torno a la representación sindical de los trabajadores municipales. Mientras ASOEM sostiene su presencia en la ciudad y encabeza las medidas de fuerza, el Ejecutivo municipal viene cuestionando su actuación en Sauce Viejo y respaldándose en un informe del Ministerio de Capital Humano que delimita la zona de actuación del sindicato al ámbito de la ciudad de Santa Fe.

En ese escenario, la formalización de una mesa de negociación con UTRAM aparece como un nuevo movimiento dentro de un conflicto que continúa escalando y que, por el momento, no muestra señales concretas de resolución.