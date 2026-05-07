AMSAFE continuó el recorrido de la Carpa Blanca con actividades en San Justo

La Carpa Blanca Itinerante de la Dignidad Docente de AMSAFE continúa recorriendo la provincia y este miércoles desembarcó en el departamento San Justo, donde volvió a convertirse en un espacio de encuentro, debate y defensa de la escuela pública.

La actividad se desarrolló en la plaza central de la ciudad y reunió a docentes activos y jubilados, estudiantes, artistas y miembros de la comunidad educativa en una jornada marcada por las intervenciones culturales, los talleres y las actividades de reflexión colectiva.

Del acto principal participaron el secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, y la delegada seccional de AMSAFE San Justo, Lorena Faisal, quienes remarcaron la necesidad de sostener la organización gremial frente al contexto que atraviesa la educación pública.

Durante la jornada se realizaron paneles vinculados a los distintos niveles y modalidades educativas, talleres participativos e intervenciones artísticas como “Huellas por la Educación Pública”. Además, hubo una conferencia de prensa y un cierre cultural con música y expresiones folklóricas.

En ese marco, Alonso sostuvo que “la escuela pública no se defiende solamente con discursos, se defiende en las calles, con organización, con participación y levantando nuestras banderas históricas de lucha”. Por su parte, Faisal destacó la importancia de “seguir construyendo comunidad y sosteniendo espacios donde la docencia pueda encontrarse, debatir y fortalecer la defensa de los derechos conquistados”.

La jornada también contó con la presencia de representantes de CTA Santa Fe y San Justo y de distintas cooperativas, quienes expresaron su respaldo a las acciones impulsadas por el gremio docente y coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad entre organizaciones sindicales y sociales.

Desde AMSAFE señalaron que la Carpa Blanca continuará recorriendo distintos puntos de la provincia como símbolo de memoria, resistencia y defensa de la educación pública.