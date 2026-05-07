Milei ratificó su apoyo a Adorni: “No voy a ejecutar a una persona honesta”

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y aseguró que el funcionario ya tiene preparada su declaración jurada de bienes para presentarla ante la Justicia.

“Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, afirmó el mandatario en una entrevista con LN+, luego de que la senadora Patricia Bullrich reclamara que Adorni adelante la presentación para despejar dudas sobre su patrimonio.

Milei defendió con firmeza a su colaborador y descartó cualquier posibilidad de apartarlo del cargo. “No voy a ejecutar a una persona honesta”, sostuvo, y agregó: “Ni en pedo se va a ir”.

El Presidente también apuntó contra el contratista que declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y aseguró haber recibido 245 mil dólares en efectivo por refacciones realizadas en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cuá. “¿Qué pruebas tiene el contratista? Le dan entidad a un militante kirchnerista, cuyo prontuario es muy dudoso”, lanzó.

En ese sentido, Milei cuestionó además el tratamiento mediático del caso y acusó a parte del periodismo de actuar “por encima de la Constitución”. “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia. Actúan de fiscales, jueces, dictan sentencia y se ponen por encima de la Constitución”, expresó.

El mandatario insistió en que el jefe de Gabinete tiene cómo justificar sus operaciones y remarcó que la presentación se realizará “según los tiempos de la Justicia”. Además, calificó como “fantasías y mentiras” las denuncias impulsadas por la diputada Marcela Pagano, a quien definió como “una mentirosa compulsiva”.

“Cuando alguien está sucio lo ejecuto. No me quedé con ninguno. Pero estoy tranquilo de que Adorni es una persona de bien”, aseguró Milei, quien afirmó haber revisado personalmente la documentación vinculada al patrimonio del funcionario.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente se refirió a la situación interna del oficialismo y dejó una advertencia hacia puertas adentro del Gobierno. “El Presidente soy yo, yo tomo las decisiones. Si a alguno no le gusta, que me lo plantee y deberá acatar o se va”, sostuvo.

Por otra parte, Milei también habló sobre el escenario político de cara a las elecciones de 2027 y dejó abierta la posibilidad de sostener acuerdos con el PRO. En ese marco, destacó el rol de Karina Milei en la expansión nacional de La Libertad Avanza y reiteró su reconocimiento hacia Mauricio Macri por haber sido “el primero que le ganó al kirchnerismo”.