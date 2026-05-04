Lunes 04 de mayo de 2026

Área Metropolitana — 04.05.2026 —

Corte nocturno en el acceso a la autopista Santa Fe–Rosario desde Circunvalación Oeste

La interrupción será este lunes por la noche y afectará a quienes circulen en sentido norte-sur. Se habilitarán alternativas dentro del intercambiador y advierten por posibles demoras.

Por trabajos de bacheo, cierran temporalmente un acceso clave a la autopista.
Por trabajos de bacheo, cierran temporalmente un acceso clave a la autopista.

Por Santotomealdía

Este lunes 4 de mayo por la noche se llevará a cabo un corte transitorio en la rama de acceso a la Autopista AP-01 (Santa Fe – Rosario) para quienes circulen por la Avenida de Circunvalación Oeste en sentido norte-sur. La medida se extenderá desde las 21 horas hasta las 3 de la madrugada del martes 5.

La restricción impactará especialmente en quienes se dirigen hacia la autopista en el tramo que conecta la capital provincial con nuestra ciudad, ya que durante ese período no estará habilitado el ingreso habitual desde Circunvalación.

Según se informó, el motivo del corte son tareas de bacheo en el sector. Mientras duren los trabajos, quienes necesiten incorporarse a la autopista deberán utilizar las ramas alternativas del intercambiador, dispuestas para garantizar la circulación.

Además, se indicó que la reapertura del acceso está prevista antes de finalizar la jornada del martes, momento en el que el tránsito se restablecerá con normalidad.

Se recomienda a los conductores prever posibles demoras y planificar recorridos alternativos, especialmente durante la franja horaria afectada por la intervención.

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