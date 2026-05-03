Unión lo empató en la última ante Talleres y deberá esperar para clasificar

Unión empató 1-1 ante Talleres en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026, en un partido en el que fue superior pero recién logró igualarlo en tiempo de descuento. El resultado lo deja con chances de clasificación, aunque ya no depende de sí mismo.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón dominó gran parte del encuentro y generó las situaciones más claras, pero se encontró con una gran actuación del arquero Guido Herrera, figura del conjunto cordobés.

Un partido cuesta arriba

El Tatengue tuvo la primera chance a los 7 minutos, cuando Palacios estrelló un remate en el palo. Sin embargo, Talleres golpeó primero: a los 18’, Rick marcó un golazo, tras una gran jugada individual, para poner el 1-0.

Unión reclamó una posible falta en la acción previa, pero ni el árbitro ni el VAR sancionaron infracción. Desde ese momento, el local fue en busca del empate, pero chocó una y otra vez con Herrera, que respondió en varias ocasiones, incluso en mano a mano ante Tarragona.

Dominio sin premio… hasta el final

En el complemento, el trámite no cambió: Unión manejó la pelota, presionó y acumuló llegadas, aunque sin claridad en los metros finales. Con centros y remates de media distancia, el equipo santafesino insistió, mientras el arquero visitante seguía sosteniendo la ventaja.

Cuando parecía que el partido se cerraba, llegó el desahogo: a los 95 minutos, Nicolás Tarragona conectó un centro y marcó el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Unión llegó a los 21 puntos y quedó a la espera de otros resultados para definir su clasificación a los octavos de final. Para avanzar, necesita que Defensa y Justicia no le gane a Gimnasia en el partido que se disputará el lunes. En caso contrario, quedará eliminado.