Colón empató 1 a 1 con Los Andes en un partido parejo

Colón empató 1 a 1 con Los Andes este sábado en el estadio Eduardo Gallardón, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El equipo santafesino se había puesto en ventaja con un gol de Darío Sarmiento a los 34 minutos del primer tiempo, mientras que Facundo Villarreal marcó el empate a los 9 del complemento.

El Sabalero mostró una mejor imagen respecto a otras actuaciones en condición de visitante, aunque no logró sumar de a tres para acercarse a la cima de la tabla, que por ahora sigue en manos de Deportivo Morón.

En el desarrollo del partido, Colón fue superior durante la primera etapa. Con un planteo ofensivo y presión alta, se instaló en campo rival y generó las situaciones más claras. Nacho Lago fue uno de los más desequilibrantes por izquierda y estuvo cerca de abrir el marcador con un remate que dio en el palo. El dominio se tradujo en el gol de Sarmiento, que sacó un potente zurdazo para poner el 1-0 antes del descanso.

En el segundo tiempo, el trámite cambió. Los Andes adelantó sus líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad, mientras que Colón perdió protagonismo y retrocedió algunos metros. En ese contexto, el equipo local encontró el empate a través de Villarreal, en una acción que equilibró un desarrollo que hasta ese momento le había sido favorable al conjunto rojinegro.

A partir de allí, el partido se volvió más abierto y con llegadas en ambos arcos. Colón tuvo algunas oportunidades para volver a ponerse en ventaja, pero le faltó precisión en los metros finales, mientras que Los Andes también inquietó y tuvo alguna que otra situación para dar vuelta el resultado en el tramo final.

El empate dejó una sensación ambigua para el equipo santafesino: si bien sumó fuera de casa y cambió la imagen negativa de su última actuación como visitante, se le escaparon dos puntos tras haber sido superior durante buena parte del encuentro.