Boca jugó con diez todo el segundo tiempo y cayó ante Cruzeiro en Belo Horizonte

Boca perdió 1-0 frente a Cruzeiro en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y cortó una racha de 14 partidos sin derrotas, en una noche en la que mostró limitaciones ofensivas y jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos.

El conjunto brasileño impuso condiciones en el inicio, mientras que el equipo dirigido por Úbeda logró emparejar el trámite a partir del cuarto de hora, en un partido que se volvió trabado, con mucha fricción y pocas situaciones claras, reflejado también en la cantidad de amonestados.

La jugada que condicionó el desarrollo llegó en el cierre del primer tiempo, cuando Adam Bareiro fue expulsado por doble amarilla en una decisión polémica del árbitro Esteban Ostojich, dejando al Xeneize con diez jugadores para todo el complemento.

En la segunda parte, Boca replegó sus líneas y apostó a resistir, con una modificación táctica que incluyó el ingreso de Nicolás Figal para armar una línea de cinco defensores. Más adelante, buscó alguna respuesta con Exequiel Zeballos, aunque sin lograr profundidad.

Si bien el equipo argentino no fue ampliamente superado en el juego, mostró desajustes en pelota parada y dificultades para sostener la presión rival. La resistencia se quebró a los 83 minutos, cuando Matheus Pereira filtró un pase para Kaio Jorge, quien asistió a Néiser Villarreal para el 1-0 definitivo.

El dato que reflejó el rendimiento de Boca fue contundente: no registró remates al arco en todo el partido, evidenciando su principal déficit de la noche.

De esta manera, el equipo de Úbeda sufrió su primera derrota en varios encuentros y dejó en evidencia problemas en la generación ofensiva, en un contexto adverso marcado por la expulsión y el planteo defensivo.