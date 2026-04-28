Sturzenegger impulsa una ley para que existan empresas gestionadas 100% por inteligencia artificial

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció el envío al Congreso de un proyecto que propone habilitar la creación de empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial, sin intervención humana directa.

La iniciativa forma parte de una reforma a la Ley de Sociedades, que según explicó el funcionario apunta a modernizar y digitalizar el marco legal vigente. Entre los cambios más novedosos, se incluye la posibilidad de crear sociedades compuestas exclusivamente por sistemas de inteligencia artificial, es decir, organizaciones cuyo funcionamiento esté basado en programas.

Durante su exposición en Expo EFI, Sturzenegger señaló que el objetivo es anticiparse a cambios en la economía global, donde —según planteó— la inteligencia artificial podría tener un rol predominante en la generación de valor.

En ese sentido, sostuvo que el país podría posicionarse como un destino para este tipo de estructuras, al ofrecer un marco jurídico que permita su radicación y operación. Según indicó, esto abriría la posibilidad de que agentes de inteligencia artificial produzcan bienes y servicios desde el país, con impacto en la actividad económica y la recaudación.

El proyecto se enmarca dentro de un paquete más amplio de reformas que el Gobierno prevé enviar al Congreso, que incluye iniciativas orientadas a la simplificación normativa, cambios en el régimen de propiedad privada y modificaciones en distintos sectores económicos.

La propuesta sobre sociedades basadas en inteligencia artificial aparece como uno de los puntos más innovadores del paquete, y se espera que genere debate en el ámbito legislativo en torno a sus alcances, regulación y posibles implicancias económicas y legales.