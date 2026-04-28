Polémica por los gastos del viaje oficial a EEUU en la antesala de la exposición de Adorni

En la antesala de la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la Cámara de Diputados, uno de los ejes que genera cuestionamientos es el gasto en la última gira oficial a Estados Unidos, realizada a principios de marzo.

Según la respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno informó que el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habrían gastado poco más de 11 millones de pesos en concepto de hospedaje durante los cinco días que duró el viaje. El monto equivale a unos 8 mil dólares, lo que representa aproximadamente 900 dólares diarios por persona.

Los datos surgen de una respuesta enviada al diputado nacional Esteban Paulón, quien había solicitado precisiones sobre los gastos de la comitiva. El legislador expresó cuestionamientos sobre la información recibida y señaló que, a su criterio, los datos son incompletos y carecen de detalle.

Entre otros puntos, el diputado advirtió que la documentación oficial no coincide en la cantidad de integrantes de la comitiva, ya que en esa respuesta se mencionan menos funcionarios que en otras instancias vinculadas al mismo viaje.

El informe también incluye otros gastos, como el correspondiente al vuelo oficial, que habría demandado unos 70 millones de pesos en combustible, además de 162 mil dólares abonados en el exterior por el mismo concepto.

En cuanto a los viáticos y traslados internos, particularmente los vinculados a Adorni, el pedido de información no habría sido respondido en detalle, según lo señalado por el legislador.

El viaje a Estados Unidos había generado previamente controversia por la presencia de Bettina Julieta Angeletti, mencionada en la respuesta oficial como “invitada”, lo que también forma parte de los cuestionamientos.

En este contexto, se espera que estos temas formen parte de las más de 5.000 preguntas que los diputados anticiparon para la exposición de Adorni, en una sesión que estará atravesada por el debate en torno a los gastos, la transparencia y la información oficial.