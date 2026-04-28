Partidazo en París: PSG le ganó 5-4 a Bayern Múnich por la semifinal de ida de la Champions League

En un partido cargado de emociones y con un ritmo intenso de principio a fin, el Paris Saint-Germain se impuso 5 a 4 ante el Bayern Múnich en el encuentro de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, disputado en París. La serie quedó completamente abierta de cara a la revancha.

El desarrollo fue vertiginoso desde el inicio, con ambos equipos apostando al ataque. El conjunto alemán abrió el marcador a los 17 minutos mediante un penal convertido por Harry Kane, tras una infracción en el área. Sin embargo, la reacción del equipo francés no tardó en llegar.

El empate llegó a través de Khvicha Kvaratskhelia, quien definió con precisión luego de una jugada colectiva. Poco después, João Neves dio vuelta el resultado de cabeza tras un tiro de esquina. Bayern volvió a igualar con una acción individual de Michael Olise, pero antes del descanso, Ousmane Dembélé marcó de penal y dejó el 3 a 2 para el local.

En el segundo tiempo, PSG golpeó rápido y amplió la diferencia. Kvaratskhelia volvió a aparecer para el cuarto y, minutos después, Dembélé culminó un contraataque para establecer el 5 a 2, en lo que parecía sentenciar el partido.

Sin embargo, Bayern reaccionó y volvió a meterse en juego. Un desvío de Dayot Upamecano tras un centro redujo la distancia, y luego Luis Díaz completó una gran jugada para poner el 5 a 4 definitivo.

En el tramo final, el conjunto alemán buscó el empate, mientras que PSG también generó situaciones para ampliar la ventaja, pero el marcador no volvió a moverse.

Con este resultado, la eliminatoria quedó abierta y se definirá en el partido de vuelta, que se jugará en el Allianz Arena de Múnich, donde uno de los dos equipos sellará su pase a la final.

