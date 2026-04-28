Miércoles 29 de abril de 2026

Deportes — 28.04.2026 —

Partidazo en París: PSG le ganó 5-4 a Bayern Múnich por la semifinal de ida de la Champions League

Los locales comenzaron abajo en el marcador, llegaron a ponerse en ventaja por 5 a 2 y terminaron ganando con lo justo un duelo electrizante. La serie se definirá la próxima semana en Alemania.

PSG festejó en la ida, pero la serie quedó abierta.
PSG festejó en la ida, pero la serie quedó abierta.

En un partido cargado de emociones y con un ritmo intenso de principio a fin, el Paris Saint-Germain se impuso 5 a 4 ante el Bayern Múnich en el encuentro de ida de las semifinales de la UEFA Champions League, disputado en París. La serie quedó completamente abierta de cara a la revancha.

El desarrollo fue vertiginoso desde el inicio, con ambos equipos apostando al ataque. El conjunto alemán abrió el marcador a los 17 minutos mediante un penal convertido por Harry Kane, tras una infracción en el área. Sin embargo, la reacción del equipo francés no tardó en llegar.

El empate llegó a través de Khvicha Kvaratskhelia, quien definió con precisión luego de una jugada colectiva. Poco después, João Neves dio vuelta el resultado de cabeza tras un tiro de esquina. Bayern volvió a igualar con una acción individual de Michael Olise, pero antes del descanso, Ousmane Dembélé marcó de penal y dejó el 3 a 2 para el local.

En el segundo tiempo, PSG golpeó rápido y amplió la diferencia. Kvaratskhelia volvió a aparecer para el cuarto y, minutos después, Dembélé culminó un contraataque para establecer el 5 a 2, en lo que parecía sentenciar el partido.

Sin embargo, Bayern reaccionó y volvió a meterse en juego. Un desvío de Dayot Upamecano tras un centro redujo la distancia, y luego Luis Díaz completó una gran jugada para poner el 5 a 4 definitivo.

En el tramo final, el conjunto alemán buscó el empate, mientras que PSG también generó situaciones para ampliar la ventaja, pero el marcador no volvió a moverse.

Con este resultado, la eliminatoria quedó abierta y se definirá en el partido de vuelta, que se jugará en el Allianz Arena de Múnich, donde uno de los dos equipos sellará su pase a la final.
 

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