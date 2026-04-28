Revés para la CGT: la causa por la reforma laboral no seguirá en la Justicia del Trabajo

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que la causa impulsada por la CGT contra el Estado nacional por la constitucionalidad de la reforma laboral deberá tramitarse en ese fuero y no en la Justicia del Trabajo. La decisión, firmada por los jueces Rogelio Vincenti y Marcelo Daniel Duffy, implica un revés para la central obrera, que buscaba que el expediente quedara bajo la órbita laboral.

El conflicto se había originado a partir de criterios contrapuestos entre juzgados. Por un lado, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°12 se declaró competente para intervenir, mientras que el Juzgado Nacional del Trabajo N°63 rechazó esa postura y pretendía que la causa se tramitara en el fuero laboral.

Ante esa situación, la Cámara intervino para resolver la disputa y determinó que el expediente debe continuar en el ámbito contencioso administrativo federal, en línea con lo establecido por la normativa vigente y la jurisprudencia de la Corte Suprema.

En su resolución, el tribunal también cuestionó el procedimiento adoptado por el juzgado laboral, al considerar que se apartó de los mecanismos previstos para este tipo de casos y generó un conflicto que demoró el avance del proceso.

Los camaristas sostuvieron que el planteo excede el marco estrictamente laboral, ya que involucra la validez de una ley sancionada por el Congreso y cuestiones vinculadas a la competencia judicial, lo que justifica su tratamiento en el fuero contencioso administrativo.

De esta manera, la causa seguirá su curso en ese ámbito, mientras se espera que el tema continúe su recorrido en instancias superiores, con la posibilidad de llegar a la Corte Suprema de Justicia.

