Convocan a un paro en el Correo Argentino por 39 despidos en Santa Fe

Trabajadores del Correo Argentino anunciaron un paro de actividades de 48 horas para la próxima semana, en el marco de un conflicto de larga data que escaló los últimos días con el despido de 39 empleados en la planta de Santa Fe. La medida de fuerza fue confirmada por la Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (Foecyt) y se llevará a cabo el lunes y martes próximos, en rechazo a las cesantías y en el marco del reclamo por la reapertura de paritarias.

Desde el sindicato señalaron que los despidos se producen en medio de los reclamos salariales y cuestionaron la respuesta de la empresa frente a esa situación. En ese sentido, advirtieron que el salario inicial de un trabajador ronda los $700.000, monto que consideran insuficiente en el contexto actual.

El secretario general del gremio, Alberto Cejas, expresó su preocupación por la situación y aseguró que el sector no aceptará medidas que impliquen la pérdida de puestos de trabajo.

De acuerdo a datos sindicales, la reducción de personal en el Correo Argentino se viene profundizando en el último año, tanto a nivel nacional como en la provincia de Santa Fe, donde estiman una caída cercana al 20% de la planta.

Además, desde Foecyt plantearon que la merma de trabajadores ya impacta en el funcionamiento del servicio, con dificultades en la distribución y en la atención al público, especialmente en un contexto donde también denuncian procesos de tercerización en algunas tareas.

Con este escenario, el paro anunciado busca visibilizar el conflicto y presionar por una revisión de los despidos, mientras crece la tensión en el sector.

