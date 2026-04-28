Adorni expondrá en Diputados este miércoles desde las 10.30

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expondrá este miércoles desde las 10:30 en la Cámara de Diputados, en el marco del informe de gestión del Poder Ejecutivo, mientras la oposición termina de definir la estrategia que llevará al recinto en una sesión que se anticipa tensa.

La convocatoria ya fue formalizada y, según trascendió, el funcionario podría llegar al Congreso acompañado por el presidente Javier Milei, la secretaria general Karina Milei y otros ministros, quienes se ubicarían en los palcos. Esta posibilidad suma un componente político adicional a una jornada que ya genera expectativas.

En paralelo, crecen las versiones sobre la posible presencia de militantes en los balcones del recinto para respaldar al oficialismo. Frente a esto, sectores de la oposición manifestaron su preocupación y adelantaron pedidos formales para restringir el ingreso, recordando antecedentes de situaciones de tensión en el Congreso.

Otro de los puntos centrales será el informe escrito con respuestas a unas 4.800 preguntas formuladas por los diputados, que, según se indicó, sería enviado un día antes de la sesión. Ese documento será clave para ordenar el debate posterior en el recinto.

En cuanto a la dinámica parlamentaria, uno de los focos está puesto en el orden de las intervenciones, ya que los bloques más pequeños iniciarán la ronda de preguntas. Desde algunos sectores opositores advierten que esto podría incidir en el desarrollo de la sesión y en su clima general.

Además, la eventual presencia de ministros que habitualmente no concurren al Congreso podría generar cruces directos desde las bancas hacia los palcos, en un contexto de fuertes diferencias entre oficialismo y oposición.

De esta manera, la presentación de Adorni se perfila como un hecho político relevante, no solo por el contenido del informe de gestión, sino también por el escenario de tensión y disputa que rodea la sesión en la Cámara baja.