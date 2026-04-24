River se ilusiona por la llegada de Otamendi, con el guiño de Mourinho

River Plate ya proyecta el próximo mercado de pases y uno de los nombres que aparece en el radar es el de Nicolás Otamendi. El defensor, campeón del mundo con la Selección argentina, finaliza su contrato con Benfica a mitad de año y su futuro todavía no está definido.

En ese contexto, el entrenador del conjunto portugués, José Mourinho, se refirió a la situación y dejó en claro que la decisión dependerá exclusivamente del jugador. “Depende solo de él. Hay futbolistas que, por su trayectoria, tienen el derecho de elegir su futuro, y Otamendi es uno de ellos”, señaló en la previa de un partido por la liga local.

El técnico también deslizó que las opciones pasan por continuar en Benfica o concretar un regreso al país. “Será decisión suya volver a Argentina y a River o seguir acá. Todo está en sus manos”, agregó.

Mientras tanto, desde el club portugués no ocultan su intención de renovar el vínculo. La dirigencia, encabezada por Rui Costa, busca retener al capitán, que atraviesa su sexta temporada en la institución con regularidad y pocas lesiones.

Por su parte, el propio Otamendi evitó definiciones recientes. En su última aparición pública, tras una convocatoria con la Selección, se limitó a señalar que tiene contrato vigente hasta junio y dejó abierta la incógnita sobre lo que vendrá.

Del lado de River, el vicepresidente Ignacio Villarroel reconoció el interés, aunque aclaró que no hubo contactos formales. “Es un jugador de selección, campeón del mundo y con identificación con el club, pero hay que respetar los tiempos”, sostuvo.

A sus 38 años, Otamendi acumula una extensa trayectoria en el fútbol internacional, con pasos por clubes como Vélez Sarsfield, Porto, Valencia y Manchester City, además de su presente en Benfica. Con la Selección argentina conquistó el Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y la Finalissima.

Aunque nunca jugó en River, el defensor manifestó en varias oportunidades su simpatía por el club, lo que alimenta las versiones sobre una posible llegada en el próximo mercado.

