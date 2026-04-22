Caso Adorni: un testigo sumó una presunta deuda de US$65.000 en la investigación

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito que involucra al jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un nuevo elemento con la declaración de un testigo en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que figura como vendedora del departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Durante su exposición ante la fiscalía, Feijoo aseguró que el funcionario mantiene con él una deuda de 65.000 dólares vinculada a trabajos de refacción realizados en el inmueble de la calle Miró al 500. Según explicó, ese monto correspondió a obras que él mismo financió y que no fueron incluidas dentro del precio formal de la operación.

De acuerdo a su testimonio, el dinero habría sido acordado “por fuera” de la compraventa, con la expectativa de recuperarlo una vez que Adorni concretara la venta de otra propiedad en Parque Chacabuco. Este punto abre una nueva línea de análisis en la causa, centrada en posibles pagos no registrados que podrían haber alterado las condiciones reales de la transacción.

El expediente, que está a cargo del fiscal Gerardo Pollicita, busca determinar cómo se realizó la compra del departamento, si el valor declarado se corresponde con el de mercado y qué incidencia tuvieron las refacciones en el monto final. Según la documentación incorporada, el inmueble fue adquirido por Adorni en 230.000 dólares, tras un anticipo de 30.000 y un financiamiento por el resto.

Otros testimonios ya sumados a la causa aportaron datos que generan dudas sobre esa cifra. Un matrimonio de martilleros sostuvo que la propiedad había sido tasada en unos 345.000 dólares, mientras que la escribana interviniente señaló que existía una relación de confianza entre las partes, lo que habría permitido acordar una hipoteca sin interés.

Además, el expropietario del departamento indicó que Feijoo había intervenido previamente en la reserva de la unidad, con la intención de que luego fuera adquirida por su madre.

La investigación continuará en los próximos días con nuevas declaraciones. Entre ellas, la de otro testigo que deberá aportar documentación sobre gastos vinculados al inmueble, así como también la del encargado del edificio, quien podría brindar información sobre el estado de la propiedad al momento de la operación.

En paralelo, la Justicia también analiza otros aspectos del patrimonio del funcionario, incluyendo gastos en viajes al exterior y dentro del país. A partir de datos solicitados a aerolíneas y agencias de turismo, se busca establecer si esos movimientos son compatibles con los ingresos declarados.

Con varias líneas abiertas, la causa avanza sobre la situación patrimonial de Adorni. En ese marco, la declaración de Feijoo aparece como un elemento relevante para reconstruir cómo se llevó adelante la operación inmobiliaria y determinar si existieron irregularidades.