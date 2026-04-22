La Justicia decretó la quiebra de SanCor tras el fracaso del concurso preventivo

La Justicia decretó la quiebra de la cooperativa láctea SanCor luego de que la propia empresa solicitara la medida al reconocer que no podía hacer frente a sus deudas.

La resolución fue firmada por el juez Marcelo Gelcich, del Juzgado en lo Civil y Comercial de 4ª Nominación de Rafaela, quien dio por fracasado el proceso de concurso preventivo iniciado en febrero de 2025. En el fallo, el magistrado encuadró la situación como una “quiebra indirecta por frustración anticipada” del intento de reestructuración.

SanCor arrastraba un pasivo cercano a los 120 millones de dólares y mantenía compromisos con más de 1.500 acreedores. A lo largo del concurso, lejos de revertirse, la situación financiera se deterioró aún más: según consta en el expediente, la deuda posterior al inicio del proceso crecía a un ritmo aproximado de 3.000 millones de pesos mensuales.

Al momento de la quiebra, la empresa acumulaba importantes obligaciones: unos 12.788 millones de pesos en salarios adeudados, 6.349 millones en deuda impositiva y previsional, 3.380 millones en aportes impagos a obras sociales y sindicatos, y más de 13.300 millones en compromisos comerciales. A esto se suman deudas concursales superiores a los 86 millones de dólares.

Frente a este panorama, el juez concluyó que la firma no es viable en el mediano plazo y que atraviesa una situación de insolvencia sin posibilidades de reversión.

No obstante, el fallo dispuso la continuidad transitoria de la actividad productiva para evitar un impacto inmediato sobre los 914 trabajadores, proveedores y acreedores. En paralelo, se ordenó la incautación de los bienes de la cooperativa por parte de los síndicos, quienes deberán preservarlos de cara a un proceso de venta.

Como parte de esa etapa, la Justicia prevé convocar a interesados para la adquisición de las plantas industriales, ya sea en conjunto o de manera individual, a través de un esquema de licitación. Mientras tanto, las actuales autoridades de la cooperativa deberán colaborar con los síndicos durante el proceso.