La actividad económica cayó 2,6% en febrero y marcó su peor dato desde 2023

La actividad económica registró en febrero su mayor caída desde diciembre de 2023, al retroceder un 2,6% en comparación con enero, de acuerdo con el último informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Con este resultado, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) volvió a mostrar una contracción de igual magnitud a la observada a fines de 2023. En la comparación interanual, el indicador también evidenció un descenso del 2,1% respecto del mismo mes del año pasado.

Pese a este retroceso, el componente tendencia-ciclo mostró una leve variación positiva del 0,1%, lo que sugiere cierta estabilidad en la dinámica de fondo.

El desempeño dispar entre los distintos sectores continúa siendo un rasgo central del escenario económico. Mientras actividades como el agro, la minería y la intermediación financiera se mantienen por encima del promedio general, otros rubros de peso —como la industria y el comercio— siguen sin lograr una recuperación sostenida.

En detalle, ocho de los quince sectores relevados registraron subas durante febrero. Entre los más destacados se ubicaron Pesca, con un crecimiento del 14,8%, y Explotación de minas y canteras, con un alza del 9,9%. En contraste, la industria manufacturera cayó un 8,7% y el comercio mayorista y minorista, junto con las reparaciones, retrocedió un 7%.

Desde el Gobierno nacional relativizaron el dato mensual. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que la tendencia de la actividad se mantiene “subyacente” y atribuyó la caída a factores puntuales, como la menor cantidad de días hábiles en comparación con el año anterior y el impacto de un paro general.