Crudo informe de la UCA: más de la mitad de los niños en Argentina vive en la pobreza

La pobreza entre niños, niñas y adolescentes alcanzó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia se ubicó en el 10,7%. Aunque ambos indicadores mostraron una baja en comparación con los años recientes, los niveles continúan siendo elevados y reflejan desigualdades persistentes en las condiciones de vida de las infancias en la Argentina.

Los datos surgen de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), elaborada por la Universidad Católica Argentina, que advirtió que la mejora registrada “no debe interpretarse como una solución estructural”, sino como un alivio parcial dentro de una problemática de largo plazo.

El informe muestra que, en perspectiva histórica, la pobreza infantil mantiene una tendencia creciente, con picos en contextos de crisis y descensos en períodos de recuperación. En 2010 afectaba al 45,2% de este grupo, mientras que alcanzó valores máximos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y en 2023 (62,9%). Si bien los registros de 2024 y 2025 implican una mejora, aún se mantienen por encima de los niveles de la década pasada.

En cuanto a la indigencia, el comportamiento fue similar, aunque con mayores fluctuaciones: tras ubicarse en torno al 8% en 2011-2012, escaló hasta un máximo de 17,7% en 2024 y luego descendió al 10,7% en 2025.

El estudio también alertó sobre la situación alimentaria. Durante 2025, el 28,8% de los chicos atravesó algún grado de inseguridad alimentaria, mientras que el 13,2% padeció su forma más severa. Si bien se trata de una mejora respecto al año anterior, los valores siguen por encima de los niveles previos a 2017 y se concentran principalmente en los sectores de menores ingresos y en el conurbano bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria alcanzó al 64,8% de los niños y adolescentes, el nivel más alto de la serie. Este incremento se vincula tanto con la expansión de comedores escolares y comunitarios como con la implementación de políticas como la Tarjeta Alimentar. A su vez, la cobertura de transferencias monetarias —como la Asignación Universal por Hijo— llegó al 42,5%, aunque mostró una leve caída respecto de 2024.

Desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la investigadora Ianina Tuñón explicó que estas políticas “no fueron diseñadas para cubrir completamente los ingresos de los hogares”, por lo que remarcó la necesidad de mejorar las condiciones laborales de los adultos como eje central para reducir la pobreza.

El informe también relevó otras dimensiones del bienestar infantil. Casi dos de cada diez chicos (19,8%) dejaron de asistir a controles médicos u odontológicos por razones económicas, siendo la salud bucal la más postergada. Además, el 18,1% vive en viviendas precarias, el 20,9% en condiciones de hacinamiento y el 42% en hogares sin acceso adecuado a servicios de saneamiento.

A estas dificultades se suman privaciones materiales, como la falta de vestimenta, que afecta al 37,5% de este grupo etario, con impactos que trascienden lo económico y alcanzan también el plano emocional.

Por último, el estudio señala un cambio demográfico relevante: la caída sostenida de la natalidad. Mientras que en 1991 el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes, ese porcentaje descendió al 44% según el censo de 2022, con una tasa de fecundidad de 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo. Este fenómeno, advierten, también está vinculado a las condiciones sociales y económicas actuales.

