Convocan a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo

Por Santotomealdía



El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) convocó a una Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo, en lo que será la cuarta movilización del sector durante la gestión de Javier Milei. La protesta tiene como eje central el reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un incremento en el presupuesto destinado al sistema de educación superior.

El pedido apunta a que el Gobierno nacional efectivice la normativa, que fue reglamentada en octubre del año pasado pero que aún no fue aplicada. En ese contexto, los rectores recurrieron a la Justicia para exigir su implementación y obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia. Sin embargo, la administración nacional presentó un recurso extraordinario con el objetivo de frenar la actualización de salarios docentes y programas de becas, tal como habían dispuesto los jueces.

???????? MARCHA FEDERAL

Por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento

Universitario



???? Martes 12 de mayo de 2026

???? Plaza de Mayo CABA#UniversidadPúblicaSiempre pic.twitter.com/6KP3X0NeQG — CIN (@CINoficial) April 21, 2026

En la ciudad de Buenos Aires, la movilización tendrá como destino la Casa Rosada, mientras que en distintos puntos del país se replicarán concentraciones en localidades con presencia de universidades públicas. La convocatoria busca visibilizar la situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario.

De acuerdo con el último comunicado del CIN, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde el inicio de la actual gestión nacional. “Estamos funcionando a la mitad, con todas las dificultades que eso genera. Pero sin salarios dignos no hay Universidad de calidad”, advirtieron desde el organismo.

Además, señalaron como prioritarios la recomposición salarial de docentes y no docentes y la actualización de los programas de becas estudiantiles, en un contexto que consideran crítico para el sostenimiento del sistema público de educación superior.