Gasoducto Metropolitano: cómo impactará en cada localidad y cuál es la siguiente etapa

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe informó que avanza con la ejecución del Gasoducto Metropolitano, una obra energética que, según indicaron, permitirá ampliar el acceso al gas natural en la región. Sin embargo, en el detalle oficial no se incluye a nuestra ciudad entre las localidades beneficiadas.

De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la infraestructura tendrá impacto en Santa Fe, Esperanza, Recreo, Monte Vera, San José del Rincón, Arroyo Aguiar y Arroyo Leyes, alcanzando a más de 250 mil habitantes y a unos 7 mil comercios e industrias.

Desde la Provincia señalaron que la obra apunta a mejorar tanto el acceso al servicio como el desarrollo productivo. En ese sentido, el ministro Gustavo Puccini afirmó que la llegada del gas natural por red representa “un cambio en producción y en calidad de vida”.

Asimismo, el funcionario indicó que la continuidad del proyecto responde a una decisión del gobierno provincial de sostener la obra pública. “No detener la obra pública, porque genera empleo, desarrollo e igualdad de oportunidades”, sostuvo.

Por su parte, el titular de Enerfe, Rodolfo Giacosa, explicó que la obra está prácticamente finalizada en lo que respecta a cañerías y estaciones, y que resta una prueba hidráulica en un sector puntual. También aclaró que la disponibilidad del gas no implica su llegada inmediata a los usuarios.

En ese sentido, se indicó que la Provincia ejecuta la obra troncal, mientras que municipios y comunas deberán avanzar con las redes secundarias, y luego cada usuario deberá realizar la conexión domiciliaria correspondiente.

Según los datos oficiales, el gasoducto se extiende a lo largo de 43,5 kilómetros y beneficiará a unos 100 mil usuarios, además de alcanzar a alrededor de 1.600 instituciones.

De acuerdo con lo planteado por las autoridades, la obra busca reducir costos energéticos, atraer inversiones y favorecer la radicación de industrias, con impacto en el empleo y la producción regional.