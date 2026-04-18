Perdió Colón con una muy floja actuación: 2-0 ante Morón

Colón cayó 2-0 ante Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano, por la décima fecha de la Primera Nacional. Los goles del equipo local fueron convertidos por Franco Fagúndez a los 18 minutos del primer tiempo y Ezequiel Bulacio a los 20 segundos del complemento. Además, el Sabalero jugó gran parte del encuentro con diez hombres por la expulsión de Matías Muñoz a los 35’ de la etapa inicial.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán nunca logró hacer pie en el partido y se vio superado por un rival que mostró mayor intensidad y claridad desde el arranque. Morón asumió el protagonismo, presionó alto y encontró ventajas, sobre todo por los costados.

Tras algunos avisos, el “Gallo” abrió el marcador con una buena acción colectiva que terminó en la definición de Fagúndez. Colón intentó reaccionar, pero le costó generar juego y profundidad. Para colmo, la expulsión de Muñoz —por una acción imprudente, aunque con una determinación demasiado rigurosa del árbitro— terminó de condicionarlo antes del descanso.

El inicio del segundo tiempo fue un golpe inmediato: en la primera jugada, Morón amplió la ventaja con un tanto de Bulacio tras una rápida combinación ofensiva. A partir de allí, el conjunto local manejó los tiempos y generó varias situaciones como para aumentar la diferencia.

Colón, con uno menos, mostró algunas intenciones aisladas pero sin peso ofensivo. Recién en el tramo final logró acercarse tímidamente al arco rival, aunque sin inquietar demasiado.

Más allá del resultado, la diferencia en el desarrollo fue clara. Morón dominó el trámite y contó con chances suficientes para una victoria más amplia, mientras que el Sabalero dejó una imagen preocupante y perdió la punta de su zona.