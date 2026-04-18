Investigan un femicidio seguido de suicidio en Rosario

La investigación por la muerte de una joven y su pareja en la ciudad de Rosario dio un giro en las últimas horas y apunta ahora a un presunto femicidio seguido de suicidio. La víctima fue identificada como Sophia Civarelli, de 22 años, mientras que el otro fallecido es Valentín Alcida, también de 22.

El caso es llevado adelante por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien ordenó una serie de medidas que permitieron reorientar la pesquisa hacia un posible contexto de violencia de género.

En ese marco, el testimonio de una amiga de la joven resultó clave para reconstruir la relación que mantenía la pareja. Según relató, Civarelli atravesaba una situación marcada por celos, manipulación y episodios de violencia psicológica. También aseguró que la víctima tenía proyectos personales y planes de independizarse, lo que —a su entender— descarta la hipótesis de un suicidio.

La joven era oriunda de Villa Amelia y se había instalado en Rosario para estudiar Psicología en la Universidad Nacional de Rosario, donde también cursaba Alcida. Ambos convivían desde el año pasado en un departamento del barrio Lourdes.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el cuerpo de Civarelli fue hallado en el interior de la vivienda que compartían, ubicada en calle 3 de Febrero al 2400, luego de un llamado al 911 que alertó sobre la situación. Minutos más tarde, otra comunicación dio cuenta de que un joven se había arrojado desde un edificio en la misma arteria, a varias cuadras de distancia. Alcida fue trasladado con vida al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde falleció poco después como consecuencia de las heridas.

Con el avance de la investigación —que incluyó peritajes sobre teléfonos celulares, toma de testimonios y análisis en la escena— los investigadores comenzaron a sostener como principal hipótesis que el joven habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida.

En paralelo, se activó el protocolo específico para casos de femicidio, que incluyó la realización de la autopsia en el Instituto Médico Legal de Rosario para determinar con precisión las circunstancias de la muerte.

En un primer momento, el caso había sido caratulado como “muerte en investigación”, ya que no se detectaron indicios claros de violencia de género. Sin embargo, el avance de las pericias y los elementos reunidos en las últimas horas llevaron a los investigadores a cambiar el enfoque y centrar la causa en un posible femicidio.

La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas para esclarecer la mecánica del hecho y las circunstancias que lo rodearon.