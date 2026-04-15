El FMI avaló la segunda revisión y Argentina espera un desembolso de US$1000 millones

El Fondo Monetario Internacional anunció que su staff técnico aprobó la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina, lo que habilita un nuevo desembolso de aproximadamente 1000 millones de dólares, sujeto aún al aval final del Directorio Ejecutivo.

La decisión fue comunicada tras varias semanas de negociaciones y se conoció poco después de un encuentro informal en Washington entre la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y el ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco de la Asamblea de Primavera que el Fondo comparte con el Banco Mundial.

En su comunicado, el organismo destacó que el programa económico argentino —enmarcado en un acuerdo de Facilidades Extendidas a 48 meses— mostró avances en materia de reformas estructurales y estabilización. En ese sentido, valoró la aprobación del Presupuesto 2026 y otras iniciativas orientadas a flexibilizar el mercado laboral, impulsar inversiones y normalizar la situación de activos financieros.

El Fondo también subrayó mejoras en el frente monetario y cambiario, al señalar que las compras de divisas del Banco Central ya superan los 5500 millones de dólares en lo que va del año, contribuyendo al fortalecimiento de las reservas. Además, remarcó que la economía local logró amortiguar el impacto del contexto internacional, en particular por su condición de exportador neto de energía.

Tras el anuncio, Caputo celebró el entendimiento y agradeció públicamente a Georgieva y a los equipos técnicos del organismo, así como a las autoridades del Banco Central, por el trabajo realizado para alcanzar el acuerdo a nivel de staff.

El FMI, por su parte, indicó que se avanzó en un “sólido paquete de políticas” orientado a consolidar la estabilización macroeconómica, reducir la inflación y sostener el crecimiento, con el objetivo de mejorar el acceso del país a los mercados internacionales de crédito.

En el plano fiscal, el organismo ratificó que el equilibrio de las cuentas públicas seguirá siendo el eje central del programa, con una meta de superávit primario del 1,4% del PBI para este año, acompañada por políticas de contención del gasto y asistencia social focalizada.

Asimismo, puso el foco en la acumulación de reservas, uno de los puntos clave de la negociación. En ese sentido, proyectó un incremento de al menos 8000 millones de dólares en 2026, apoyado en mayores ingresos de divisas y en la continuidad de las compras por parte del Banco Central.

La revisión llega luego de meses de conversaciones en las que uno de los principales puntos de tensión fue el incumplimiento de la meta de reservas en 2025. A pesar de ese desvío, el Gobierno logró avanzar en el entendimiento con el organismo.

En lo que resta del año, la Argentina deberá afrontar vencimientos con el FMI por más de 3600 millones de dólares, con un próximo pago previsto para mayo. El país se mantiene como el principal deudor del organismo a nivel global, concentrando más de un tercio de los créditos pendientes.