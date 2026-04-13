Pasó con éxito la final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026

Nuestra ciudad fue sede de la instancia final del Campeonato Argentino de Aguas Abiertas 2026, que se desarrolló en el Balneario Municipal Brigadier Estanislao López con una jornada que se extendió durante gran parte del día.

El evento reunió a nadadores de distintos puntos del país, en una competencia que volvió a posicionar a la ciudad como escenario de encuentros deportivos de alcance nacional y regional.

Además, la prueba tuvo un valor especial, ya que funcionó como instancia selectiva rumbo a los Juegos ODESUR 2026, lo que elevó el nivel competitivo y convocó a atletas que buscan asegurar su lugar en esa cita internacional.

El campeonato incluyó fechas previas en otras provincias, como Córdoba y San Juan, y tuvo a Santo Tomé como uno de los puntos clave del calendario. En febrero, la ciudad ya había sido sede del inicio del selectivo, cuya primera fecha también otorgó clasificaciones para el Mundial Juvenil.

Con la realización de esta final, desde el Municipio destacaron que Santo Tomé volvió a consolidarse como sede de eventos deportivos de relevancia, en el marco de una política local orientada a promover la actividad física y generar espacios de participación tanto para deportistas como para la comunidad en general.