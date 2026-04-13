Las prestamistas de Adorni declararon ante la Justicia y confirmaron la deuda

En el marco de la investigación sobre la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita tomó este lunes declaración a las dos mujeres que, según consta en el expediente, le otorgaron un préstamo para la adquisición de una de sus propiedades.

Se trata de Graciela Molina y su hija, Victoria María José Cancio, quienes se presentaron en los tribunales de Comodoro Py durante la mañana y permanecieron allí hasta el mediodía. Ambas confirmaron haberle prestado al funcionario un total de 100.000 dólares, operación que fue garantizada mediante una hipoteca sobre el departamento en el que Adorni residía junto a su familia, ubicado en la calle Asamblea al 1100, en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su declaración, las mujeres ratificaron las condiciones del préstamo, que —según había detallado previamente la escribana Adriana Nechevenko— incluye un interés anual del 11% y un esquema de devolución en 24 cuotas. En ese sentido, señalaron que aún restan cancelar unos 70.000 dólares, más los intereses correspondientes, y admitieron que no se dedican habitualmente a este tipo de operaciones financieras.

El vínculo entre las prestamistas y el funcionario surgió, de acuerdo a la investigación, a partir de la intervención de la escribana Nechevenko, quien habría sido la encargada de presentarlas luego de que Adorni manifestara la necesidad de acceder a financiamiento. Incluso, durante la testimonial, quedó registrado un mensaje que la escribana le envió a Molina horas antes de la audiencia para desearle suerte.

El préstamo fue otorgado a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, y la hipoteca que lo respalda se formalizó el 15 de noviembre de 2024, misma fecha en la que, según registros oficiales, Angeletti adquirió una propiedad en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según la documentación incorporada a la causa, Molina aportó 85.000 dólares, mientras que su hija contribuyó con los 15.000 restantes. Ambas indicaron que los fondos provienen de una herencia familiar, de ingresos derivados de su actividad laboral y alquileres de propiedades.

Adorni había consignado a ambas como acreedoras en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, aunque hasta ahora no se conocían en detalle las condiciones del crédito. En ese documento, el funcionario informó deudas por montos que representan aproximadamente la mitad del total del préstamo.

La investigación continúa avanzando para reconstruir con precisión el origen de los fondos y las condiciones en que se concretaron las distintas operaciones inmobiliarias vinculadas al jefe de Gabinete.