Las ventas minoristas pymes volvieron a caer y acumulan 11 meses en baja

Las ventas minoristas de las pymes volvieron a mostrar señales de debilidad en marzo, con una caída interanual del 0,6% en términos reales, en un contexto donde el poder adquisitivo continúa sin recuperarse y los costos siguen en alza. En la comparación mensual, la actividad también retrocedió 0,4% frente a febrero.

De esta manera, el sector acumuló once meses consecutivos en baja en la medición interanual, mientras que en el primer trimestre del año registra una contracción del 3,6%, según el informe difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que en esta oportunidad incorporó además datos de ventas online de los comercios relevados.

El análisis por rubros refleja un escenario mayoritariamente negativo: cinco de los siete sectores evaluados cerraron marzo con caídas. Las bajas más pronunciadas se dieron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles para el hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%). En contraste, Ferretería y materiales para la construcción mostró un crecimiento del 2%, al igual que Farmacia, con una suba del 1,1%.

En paralelo, la situación económica de los comercios muestra un deterioro. Si bien el 50,8% de los empresarios indicó que su actividad se mantiene estable respecto al año pasado, creció el grupo que reporta un empeoramiento, que alcanza al 42,2% de los encuestados. Desde CAME señalaron que esta evolución evidencia una mayor cantidad de negocios afectados por la dinámica económica actual.

Las perspectivas para los próximos meses se mantienen cautas: el 48% de los comerciantes cree que las ventas se mantendrán en niveles similares, mientras que un 39,7% espera una mejora y un 12,4% anticipa una caída. En este contexto, casi seis de cada diez consultados consideran que no es un buen momento para invertir.

En cuanto al comportamiento del consumo, el informe destaca un patrón cada vez más selectivo. En el rubro alimentos, la suba de precios en productos frescos y carnes redujo el volumen de compra por ticket, con consumidores que priorizan segundas marcas, promociones y compras fraccionadas. Además, el incremento de costos fijos —como servicios y combustibles— impacta de lleno en la rentabilidad de los comercios.

El sector textil también mostró una leve caída, en un contexto donde el inicio de clases y la llegada del frío impulsaron algunas ventas puntuales, aunque el gasto en bienes esenciales limitó el resto del consumo. En tanto, en bazar y artículos para el hogar, la contracción fue más marcada, con hogares que postergan compras no prioritarias y priorizan productos de menor valor.

Por su parte, las farmacias lograron un leve crecimiento gracias a la demanda estacional de medicamentos, aunque con un consumo concentrado en productos básicos y con mayor presencia de genéricos. En ferreterías, la actividad se sostuvo por trabajos de mantenimiento y refacciones, con operaciones muchas veces condicionadas por la disponibilidad de financiamiento.

En el extremo opuesto, el rubro perfumería continúa siendo uno de los más afectados, con una fuerte caída vinculada a la pérdida de poder adquisitivo y la postergación de consumos considerados no esenciales.

En este escenario, el informe concluye que la evolución de las ventas dependerá en gran medida de la recuperación del ingreso real y de la estabilidad de precios en los próximos meses.