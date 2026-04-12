River se hizo fuerte en el Cilindro y derrotó 2-0 a Racing

River derrotó 2-0 a Racing por la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 y llega con impulso al próximo Superclásico frente a Boca.

El conjunto dirigido por Eduardo Coudet logró imponerse en un encuentro que tuvo momentos favorables para ambos equipos, pero que terminó resolviéndose a partir de la eficacia y errores puntuales.

En el inicio del partido, Racing generó las situaciones más claras. Santiago Solari tuvo un mano a mano tras un error de Aníbal Moreno, pero el arquero Santiago Beltrán respondió con una buena atajada.

Sin embargo, River logró abrir el marcador tras un error defensivo de Marcos Rojo, que fue aprovechado por Facundo Colidio, quien definió para el 1-0.

Con la ventaja, el equipo de Núñez contó con oportunidades para ampliar la diferencia, con chances de Sebastián Driussi y el propio Colidio, aunque sin efectividad en la definición.

En el complemento, River volvió a generar peligro, mientras que Racing tuvo su oportunidad más clara en los pies de Adrián “Maravilla” Martínez, quien no pudo concretar un mano a mano.

El partido cambió cuando Marcos Rojo fue expulsado tras una agresión sobre Lucas Martínez Quarta, dejando a su equipo con un jugador menos en un momento clave.

Ya en tiempo de descuento, García Basso cometió un error en salida y Sebastián Driussi selló el resultado con el 2-0 definitivo tras una jugada individual.

Con este triunfo, River llega con confianza a una semana exigente: enfrentará a Carabobo por la Copa Sudamericana y luego disputará el Superclásico ante Boca en el Monumental.