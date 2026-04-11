Unión visita a Estudiantes con la mira en ser puntero

Unión afronta esta tarde un compromiso clave en La Plata, donde buscará sostener su buen momento y meterse de lleno en la pelea de arriba. El equipo de Leonardo Madelón visita desde las 17.15 a Estudiantes, por la fecha 14 del Apertura, con la chance concreta de treparse a la punta de la Zona A si consigue un triunfo.

El encuentro se disputará en el estadio Jorge Luis Hirschi, contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez y será televisado por TNT Sports Premium. Además, tendrá como condimento extra que, al menos de manera transitoria, el ganador puede quedar como único puntero de la zona.

El Tatengue llega entonado tras la victoria en casa ante Riestra y atraviesa una racha positiva, con apenas una derrota en sus últimos nueve partidos. Ese presente lo ubica cuarto con 19 puntos, en zona de clasificación a los playoffs y con margen para ilusionarse con más. Para este encuentro, el DT realizará una sola modificación obligada: Nicolás Paz ingresará en el lateral derecho en lugar del suspendido Lautaro Vargas.

La probable formación sería: Matías Mansilla; Nicolás Paz, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Rafael Profini, Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará un Estudiantes que también pelea bien arriba. Los dirigidos por Alexander Medina suman 21 unidades y son escoltas de Vélez, por lo que una victoria los dejaría como líderes. Sin embargo, el Pincha llega con el desgaste del debut en la Copa Libertadores, donde empató 1-1 ante Independiente Medellín en Colombia, y con la mirada puesta en el próximo compromiso internacional del martes, cuando reciba a Cusco.

En ese contexto, no se descarta que el conjunto platense presente una formación con rotación, aunque manteniendo una base competitiva. Unión, por su parte, intentará aprovechar ese escenario para dar el golpe fuera de casa y seguir consolidando su campaña.

El "Pincha" iría con los siguientes once: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Joaquín Pereyra; Gabriel Neves, Ezequiel Piovi; José Sosa o Alexis Castro, Fabricio Pérez, Brian Aguirre; Adolfo Gaich.