Subastan una Ferrari histórica que manejó Reutemann en la Fórmula 1

En la próxima subasta de RM Sotheby’s, que se realizará el 25 de abril en Mónaco, saldrá a la venta una histórica Ferrari 312 T3 que fue conducida por Carlos Reutemann durante el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 1978. El monoplaza, identificado con el chasis número 036, tiene un valor estimado de entre 4,5 y 5,5 millones de euros y representa una pieza emblemática del automovilismo internacional.

Este modelo formó parte de la Scuderia Ferrari en una de sus etapas más competitivas. Reutemann lo utilizó en cuatro Grandes Premios de aquella temporada —Suecia, Francia, Austria y Países Bajos—, con actuaciones destacadas como en Zandvoort, donde partió cuarto y finalizó séptimo, muy cerca de los líderes. También llegó a ocupar el tercer puesto en Suecia, aunque finalmente terminó décimo.

La temporada 1978 marcó un período de transición para Ferrari tras la salida de Niki Lauda y la incorporación de Gilles Villeneuve como nuevo compañero de equipo del piloto santafesino. Además, la escudería comenzó a utilizar neumáticos Michelin, en un contexto de alta competitividad dentro de la categoría.

El chasis 036 también tuvo participación posterior: en 1979 fue utilizado por Villeneuve en el Gran Premio de Argentina, antes de quedar como coche de reserva en distintas competencias. Décadas más tarde, en enero de 2025, recibió la certificación Ferrari Classiche, que garantiza la autenticidad de sus componentes originales.

Equipado con un motor bóxer de 12 cilindros y 3.0 litros, y una caja manual de cinco velocidades, el vehículo conserva su configuración histórica y será entregado con su correspondiente “Red Book”, el certificado oficial de la marca italiana.

La serie 312T es considerada una de las más exitosas en la historia de la Fórmula 1, con múltiples títulos y victorias entre 1975 y 1980, lo que refuerza el valor simbólico y deportivo de este ejemplar que volverá a escena en el exclusivo mercado de coleccionistas.