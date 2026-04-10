Alarma en la Selección: Lautaro Martínez volvió a lesionarse

El delantero argentino Lautaro Martínez sufrió una nueva lesión muscular en el sóleo izquierdo y volvió a encender la preocupación tanto en Inter de Milán como en la Selección Argentina, a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026.

El club italiano confirmó el diagnóstico a través de un parte médico oficial, en el que detalló que se trata de una leve distensión muscular que será monitoreada en los próximos días. En principio, el delantero estará fuera de las canchas entre dos y tres semanas, un nuevo contratiempo físico en una temporada marcada por las lesiones.

La dolencia se produce apenas días después de su regreso a la competencia oficial, cuando fue figura en la goleada 5-2 frente a la Roma, partido en el que marcó dos goles tras más de un mes de inactividad. Sin embargo, la reaparición no logró consolidarse y el atacante deberá volver a parar.

El calendario genera especial atención en el cuerpo técnico que encabeza Lionel Scaloni, ya que restan poco más de 60 días para el debut de Argentina en la Copa del Mundo. Además, la lista definitiva deberá definirse en las próximas semanas, en la antesala de los amistosos preparatorios.

Más allá de las recientes ausencias, el bahiense sigue siendo una pieza clave tanto en su club como en la selección. En el Inter lidera la tabla de goleadores de la Serie A con 16 tantos y es uno de los pilares de un equipo que se encamina al título.

No obstante, la seguidilla de problemas físicos vuelve a generar incertidumbre. Lautaro ya había sufrido una lesión similar semanas atrás, también en el sóleo izquierdo, lo que lo obligó a perderse varios partidos, incluidos compromisos internacionales con la selección.

Estos inconvenientes reavivan el recuerdo de lo ocurrido en el Mundial de Qatar 2022, donde el delantero jugó condicionado por molestias físicas y no pudo mostrar su mejor versión. Con la experiencia reciente y el objetivo de llegar en plenitud, el principal desafío ahora será recuperarse a tiempo y sin recaídas para la próxima cita mundialista.