Paro de 48 horas en Sauce Viejo: “Si esto continúa, el conflicto se va a profundizar”

Por Santotomealdía



El conflicto municipal en Sauce Viejo sumará un nuevo capítulo la próxima semana con un paro de 48 horas previsto para el jueves 16 y viernes 17 de abril, medida definida por ASOEM tras la asamblea realizada este viernes.

En ese marco, el secretario general del gremio, Juan R. Medina, advirtió que “si esto continúa, el conflicto se va a profundizar”, en referencia a la falta de respuestas del Ejecutivo local a los reclamos sindicales.

Un plan de lucha en escalada

La medida contempla asistencia a los lugares de trabajo, continuidad de asambleas y la elección de representantes sindicales con tutela gremial, en un contexto de creciente tensión entre el sindicato y el municipio.

Según explicó Medina, el paro forma parte de un plan de lucha en desarrollo, al que se suman presentaciones ante la Justicia laboral, el Ministerio de Trabajo y la Defensoría del Pueblo por distintas situaciones denunciadas en el conflicto.

Duras críticas a la gestión municipal

Durante la entrevista en el programa Nova al Día, por radio Nova 97.5, el dirigente sindical cuestionó con dureza al intendente Mario Papaleo y aseguró que “en vez de hacer las cosas bien, cada vez empeora el conflicto”.

En ese sentido, denunció que durante la jornada de asamblea se utilizaron trabajadores precarizados para operar maquinaria municipal, y advirtió que varios de esos vehículos “son un peligro latente circulando en la vía pública”.

También señaló casos de traslados compulsivos de personal, incluyendo a trabajadoras que, según indicó, fueron enviadas a sectores “inhóspitos”.

Reclamos salariales y situación laboral

El titular de ASOEM remarcó que uno de los ejes centrales del conflicto es la situación salarial. “Un trabajador está cobrando entre 200 mil y 250 mil pesos menos por mes de lo que debería”, afirmó.

Además, insistió en la necesidad de abrir una paritaria local, garantizar la libertad sindical y mejorar las condiciones laborales, en un contexto donde —según el gremio— persisten situaciones de precarización.

En esa línea, también cuestionó el criterio con el que se definen las políticas salariales dentro del municipio, señalando que no se respeta la representación mayoritaria del gremio en la discusión paritaria.

Un conflicto sin resolución inmediata

Finalmente, Medina advirtió que la situación ya impacta más allá del ámbito laboral. “Hay una crisis total, no solo con los trabajadores, sino también con la ciudadanía y los servicios”, sostuvo.

Con el paro de 48 horas confirmado para la próxima semana, el conflicto en Sauce Viejo se profundiza y suma un nuevo punto de tensión, sin señales de una resolución cercana.