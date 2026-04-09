La Selección argentina jugará dos amistosos ante Honduras e Islandia en junio

La Selección argentina disputará dos nuevos amistosos internacionales en junio, en el marco de la próxima Fecha FIFA, como parte de su preparación de cara al Mundial 2026. Los rivales serán Honduras e Islandia, cuyos enfrentamientos ya fueron confirmados de manera oficial.

El primero de los compromisos será ante Honduras, el 6 de junio en el Kyle Field de College Station, Texas. El anuncio fue realizado por la federación hondureña, que también convocó a sus hinchas en Estados Unidos a acompañar al equipo.

Por su parte, el segundo amistoso será frente a Islandia, el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. La confirmación llegó a través de la Asociación Islandesa de Fútbol, que incluyó el encuentro dentro de su calendario oficial.

Estos partidos permitirán al cuerpo técnico sumar minutos de competencia y evaluar variantes en la antesala de la cita mundialista, donde el conjunto argentino buscará defender el título.

El duelo ante Islandia será, además, el último compromiso previo al Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En cuanto al historial, será apenas la segunda vez que Argentina e Islandia se enfrenten en selecciones mayores. El único antecedente fue en el Mundial de Rusia 2018, cuando igualaron 1 a 1, con goles de Sergio Agüero para la “Albiceleste” y Alfreð Finnbogason para el conjunto europeo.