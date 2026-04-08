Irán confirma el alto al fuego y rehabilita la navegación por el estrecho de Ormuz

En el primer día de la tregua en Medio Oriente, Irán confirmó la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz y comenzaron a cruzar los primeros buques por una de las rutas clave para el suministro mundial de hidrocarburos, en el marco del acuerdo alcanzado con Estados Unidos para suspender las hostilidades durante dos semanas.

Según datos de seguimiento marítimo, embarcaciones como el granelero NJ Earth y el Daytona Beach lograron atravesar el estrecho tras haber zarpado desde el puerto iraní de Bandar Abbás, en lo que constituye el primer movimiento relevante desde el inicio del alto el fuego.

Desde Teherán, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní respaldó el acuerdo y dejó en claro su postura: la tregua abre una instancia de negociación, pero no implica el fin del conflicto. “Irán solo aceptará el cese definitivo de las hostilidades cuando las negociaciones concluyan con éxito”, advirtieron en un comunicado oficial, que además confirmó que el entendimiento cuenta con la aprobación del líder Mojtaba Khamenei.

El canciller Abbas Araqchi precisó que durante este período el tránsito por el estrecho se realizará bajo coordinación con las Fuerzas Armadas iraníes y sujeto a ciertas limitaciones técnicas. En esa línea, remarcó que la seguridad del paso será garantizada mientras se mantenga la tregua.

El acuerdo, que también contempla el inicio de negociaciones diplomáticas en Islamabad, fue presentado por las autoridades iraníes como un avance favorable a sus intereses. Según trascendió, el plan incluye una propuesta de diez puntos impulsada por Teherán, que abarca el levantamiento de sanciones y el reconocimiento de su programa nuclear.

En paralelo, especialistas advirtieron que la normalización del tránsito marítimo llevará tiempo. Actualmente, cerca de mil embarcaciones permanecen en la zona, con un alto porcentaje aún varado en el Golfo Pérsico, tras la drástica caída de la actividad registrada desde el inicio del conflicto. En condiciones normales, por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas.

El impacto del acuerdo comenzó a reflejarse en los mercados internacionales: las bolsas mostraron subas generalizadas y los precios del petróleo registraron una fuerte caída, tras semanas de volatilidad por la interrupción del tránsito en esta vía estratégica.

De este modo, la reapertura del estrecho de Ormuz se convierte en el primer gesto concreto del acuerdo y en un punto central para evaluar la viabilidad de la tregua, mientras las partes avanzan en una negociación que todavía mantiene abiertos múltiples frentes de tensión.