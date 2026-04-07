León XIV criticó a Trump y pidió frenar la escalada: “Es inaceptable”

El papa León XIV calificó este martes como “inaceptable” la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de avanzar contra Irán, en el marco de la creciente escalada en Medio Oriente.

Durante declaraciones a la prensa en Castelgandolfo, el pontífice expresó su preocupación por la situación y sostuvo que “esto realmente es inaceptable”, al referirse a la posibilidad de una acción que afecte a todo el pueblo iraní.

En ese sentido, el Papa planteó que el conflicto no solo debe analizarse desde el derecho internacional, sino también desde una perspectiva moral, poniendo el foco en las consecuencias para la población civil.

Además, hizo un llamado a la comunidad internacional a evitar una mayor escalada bélica y a trabajar por una salida diplomática. “Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto”, señaló.

León XIV también pidió tener en cuenta el impacto de la guerra en los sectores más vulnerables, al mencionar a niños, ancianos e inocentes que podrían convertirse en víctimas de un eventual conflicto.

En paralelo, instó a la sociedad a manifestarse en favor de la paz: “No queremos la guerra, queremos la paz”, expresó, y sugirió hacer oír esa postura ante dirigentes políticos.

Las declaraciones del pontífice se producen en un contexto de alta tensión, luego de que Trump lanzara duras advertencias contra Irán en medio del ultimátum vinculado al estrecho de Ormuz y de una escalada de acciones militares y diplomáticas en la región.

El Papa insistió en la necesidad de retomar el diálogo y las negociaciones, como vía para evitar un conflicto de mayor magnitud, y remarcó que “hay tanta necesidad de paz en el mundo”.