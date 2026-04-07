Donald Trump: "Una civilización entera morirá esta noche"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que “morirá toda una civilización” en el marco de la creciente tensión con Irán, en un mensaje difundido a través de su red social Truth Social. La declaración se produjo mientras rige un ultimátum para que Teherán avance en un acuerdo vinculado al estrecho de Ormuz.

En ese contexto, Trump sostuvo que “esta noche desaparecerá toda una civilización, para no volver jamás”, aunque aclaró que no desea que ese escenario ocurra. Sin embargo, advirtió que considera probable ese desenlace en función de la situación actual.

El mandatario norteamericano vinculó sus declaraciones con un supuesto “cambio de régimen total” en Irán, señalando que ahora “prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas”. En ese sentido, dejó abierta la posibilidad de un giro en el conflicto al plantear que podría ocurrir “algo revolucionario maravilloso”.

Las expresiones del presidente se dan en medio de una escalada de tensiones entre Washington y Teherán, luego de que Estados Unidos fijara un plazo para avanzar en un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio internacional de petróleo.

El ultimátum, anunciado previamente por Trump, establecía como límite este martes por la noche. En caso de no alcanzarse un entendimiento, el mandatario había advertido sobre consecuencias severas, incluyendo la posibilidad de una respuesta militar.

Por su parte, desde Irán han respondido con firmeza. Autoridades del país señalaron que el estrecho de Ormuz “no volverá a ser lo que era” y advirtieron que cualquier acción de Estados Unidos podría provocar una escalada que trascienda la región. Además, reiteraron su postura de no renunciar a su programa nuclear, al que califican como pacífico.

En este escenario, las declaraciones de Trump suman incertidumbre a un conflicto que mantiene en alerta a la comunidad internacional, ante el riesgo de una mayor desestabilización en Medio Oriente.