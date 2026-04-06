Convocan a la tercera edición del Certamen Literario Interinstitucional de La Inmaculada

La escuela La Inmaculada lanzó la convocatoria a la tercera edición del Certamen Literario Interinstitucional, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Santo Tomé. Además, en esta ocasión la invitación se extenderá a instituciones educativas de Santa Fe y Sauce Viejo.

La iniciativa, organizada por el departamento de Lengua y Literatura de la institución, se desarrollará el miércoles 3 de junio, de 8 a 12, en las instalaciones del establecimiento ubicado en calle Saavedra 1964. Según se informó, cada escuela podrá participar con hasta dos estudiantes por género literario, en representación del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado.

En esta edición, los participantes podrán presentar producciones en tres categorías: lírica, narrativa e historieta. Como eje temático, deberán trabajar a partir de obras de autores santotomesinos y santafesinos, bajo la consigna “Literatura y deporte”, en el marco de la previa del Mundial de fútbol 2026.

El certamen tiene como objetivo promover la expresión artística de los jóvenes a través de la escritura y el dibujo, al tiempo que busca poner en valor la producción literaria local y regional. Además, desde la organización destacaron que la actividad contará con el acompañamiento de escritores y un jurado integrado por docentes de distintas áreas.

Para quienes deseen obtener más información o inscribirse, podrán comunicarse con la institución organizadora a través del correo electrónico oficial del certamen ([email protected]) o mediante su cuenta de Instagram: @Certamen3071.