Martes 07 de abril de 2026

Sociedad — 06.04.2026 —

Convocan a la tercera edición del Certamen Literario Interinstitucional de La Inmaculada

El evento se desarrollará el 3 de junio en las instalaciones del establecimiento ubicado en Saavedra 1964 y contará con tres categorías: lírica, narrativa e historieta. La invitación es para estudiantes secundarios de todas las escuelas de nuestra ciudad, Santa Fe y Sauce Viejo.

El concurso literario se desarrollará en la escuela La Inmaculada, ubicada en Saavedra 1964.
El concurso literario se desarrollará en la escuela La Inmaculada, ubicada en Saavedra 1964.

La escuela La Inmaculada lanzó la convocatoria a la tercera edición del Certamen Literario Interinstitucional, una propuesta destinada a estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Santo Tomé. Además, en esta ocasión la invitación se extenderá a instituciones educativas de Santa Fe y Sauce Viejo.

La iniciativa, organizada por el departamento de Lengua y Literatura de la institución, se desarrollará el miércoles 3 de junio, de 8 a 12, en las instalaciones del establecimiento ubicado en calle Saavedra 1964. Según se informó, cada escuela podrá participar con hasta dos estudiantes por género literario, en representación del Ciclo Básico y del Ciclo Orientado.

En esta edición, los participantes podrán presentar producciones en tres categorías: lírica, narrativa e historieta. Como eje temático, deberán trabajar a partir de obras de autores santotomesinos y santafesinos, bajo la consigna “Literatura y deporte”, en el marco de la previa del Mundial de fútbol 2026.

El certamen tiene como objetivo promover la expresión artística de los jóvenes a través de la escritura y el dibujo, al tiempo que busca poner en valor la producción literaria local y regional. Además, desde la organización destacaron que la actividad contará con el acompañamiento de escritores y un jurado integrado por docentes de distintas áreas.

Para quienes deseen obtener más información o inscribirse, podrán comunicarse con la institución organizadora a través del correo electrónico oficial del certamen ([email protected]) o mediante su cuenta de Instagram: @Certamen3071.

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