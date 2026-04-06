Trump advierte que podría “destruir” Irán en una noche

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura advertencia contra Irán al asegurar que podría ordenar ataques de gran escala si ese país no reabre el tránsito en el estratégico Estrecho de Ormuz dentro del plazo fijado por Washington.

Durante una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que el país asiático podría ser “destruido en una noche” si no cumple con la exigencia antes del martes por la noche, hora estadounidense. En ese sentido, reiteró que el ultimátum es definitivo y que contempla la posibilidad de avanzar con ofensivas sobre infraestructura clave.

Las declaraciones se dieron en medio de negociaciones por una posible tregua en el conflicto. Trump consideró como “un paso muy significativo” la propuesta de alto el fuego, que contempla una pausa de 45 días, aunque aclaró que aún no resulta suficiente para poner fin a la guerra. “Es importante, pero no alcanza”, sostuvo, al tiempo que remarcó que las conversaciones continúan sin una definición concreta.

Según trascendió, el plan en evaluación incluye un cese temporal de hostilidades mientras se busca una salida diplomática a una escalada que ya lleva varias semanas. El conflicto se originó tras ataques de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní, a los que Teherán respondió con misiles y drones dirigidos a distintos puntos de Oriente Medio.

En este escenario, medios estatales iraníes señalaron que la propuesta de tregua fue rechazada por considerarla una iniciativa impulsada por Washington. Mientras tanto, distintos países intentan mediar para evitar una mayor escalada.

Consultado sobre el impacto de eventuales bombardeos a infraestructuras civiles, Trump minimizó las críticas y aseguró que la principal preocupación es impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “El verdadero problema sería permitir que tengan armas nucleares”, afirmó.

El mandatario también reiteró su postura sobre los recursos energéticos iraníes y aseguró que, de depender de él, buscaría controlar el petróleo del país, aunque reconoció que existe presión interna en Estados Unidos para avanzar hacia el fin del conflicto.

Las amenazas y el endurecimiento del discurso por parte de Washington mantienen en tensión a la región, mientras continúan los intentos diplomáticos para alcanzar un acuerdo que evite una escalada mayor.