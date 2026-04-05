León XIV cuestionó la “indiferencia” global frente a la guerra y pidió construir la paz con diálogo

El papa León XIV denunció la “indiferencia” del mundo frente a las guerras y llamó a “elegir la paz”, en el marco de su primer mensaje de Pascua como pontífice, pronunciado ante unos 50.000 fieles en la plaza de San Pedro.

Durante la tradicional bendición Urbi et Orbi, el Papa advirtió sobre una sociedad que se acostumbra a la violencia. “Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes”, expresó, en referencia a los miles de muertos y las consecuencias sociales que generan los conflictos armados.

El pontífice retomó el concepto de “globalización de la indiferencia”, impulsado por su antecesor Francisco, y sostuvo que esta actitud también se refleja en el impacto económico y social de las guerras, que —según remarcó— afecta a toda la humanidad.

En ese contexto, León XIV hizo un llamado directo a los líderes mundiales: “Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen. Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz”, afirmó, al tiempo que pidió soluciones basadas en el diálogo y no en la imposición.

A diferencia de sus predecesores, el Papa no mencionó conflictos específicos, en un gesto que marcó un cambio respecto de la tradición reciente, pese a un escenario internacional atravesado por guerras abiertas y tensiones crecientes.

En su homilía, también advirtió sobre otras formas de violencia, como la opresión de los pobres, los egoísmos políticos y la “idolatría del lucro”, que —según señaló— profundizan las desigualdades y el sufrimiento.

Frente a este panorama, el pontífice destacó el mensaje de la Pascua como una “fuerza de esperanza”, capaz de abrir caminos incluso en contextos de crisis y oscuridad.

Como parte de su mensaje, León XIV convocó a una vigilia de oración por la paz el próximo 11 de abril en el Vaticano, e invitó a los fieles a sumarse. “Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón”, expresó.

La celebración marcó además el cierre de su primera Semana Santa como Papa, en la que participó activamente de todos los ritos y retomó algunas tradiciones litúrgicas. Con 70 años, León XIV —primer pontífice nacido en Estados Unidos— consolida así su perfil en un contexto internacional atravesado por conflictos y tensiones crecientes.