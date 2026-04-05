Trump amenazó a Irán con “el infierno” si no abre el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una dura amenaza contra Irán y exigió la apertura total del estrecho de Ormuz, en el marco de una creciente escalada de tensión en Medio Oriente. “Abran el jodido estrecho, malditos locos, o vivirán en el infierno”, expresó el mandatario en un mensaje publicado en redes sociales.

La advertencia se da en un contexto de máxima tensión geopolítica, a pocas horas de que expire un ultimátum de 48 horas fijado por Washington. Trump incluso anticipó posibles ataques a infraestructura clave en Irán, como centrales eléctricas y puentes, lo que eleva el conflicto a un escenario de alto riesgo.

El estrecho de Ormuz, punto central de la disputa, es una vía estratégica por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. En los últimos días, Irán restringió fuertemente el tránsito marítimo, permitiendo el paso solo a países considerados aliados, lo que impactó en los mercados energéticos internacionales.

Desde Teherán, el gobierno respondió con dureza. El ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, condenó los ataques contra infraestructura civil y aseguró que no lograrán debilitar al país. Además, advirtió que cualquier daño será reconstruido, aunque sostuvo que el mayor perjuicio será para la imagen internacional de Estados Unidos.

En paralelo, Irán ratificó que el estrecho no está completamente cerrado, pero sí restringido para embarcaciones de países considerados enemigos. Esta medida profundiza el conflicto, ya que Estados Unidos y sus aliados buscan garantizar la libre circulación marítima en la zona.

El escenario se complejiza aún más por la falta de consenso internacional: varios países, incluso dentro de la OTAN, rechazaron participar en una eventual coalición naval impulsada por Washington para escoltar buques en la región.

Con amenazas directas, advertencias militares y un punto estratégico en disputa, la crisis en torno al estrecho de Ormuz se consolida como uno de los focos más delicados de la política internacional actual.