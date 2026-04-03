Petroleras acuerdan frenar los aumentos de combustibles por 45 días

Los precios de los combustibles se mantendrán sin cambios en todo el país durante al menos 45 días, tras un acuerdo alcanzado entre las principales petroleras, que decidieron alinearse con la estrategia impulsada por YPF para contener el impacto de la suba internacional del petróleo en los surtidores.

La decisión comenzó a regir el 1° de abril y apunta a evitar un traslado inmediato de los aumentos del crudo al consumidor final, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado energético global, la presión alcista del barril y una demanda interna en retroceso.

El entendimiento involucra a toda la cadena del sector —productores, refinadoras y empresas integradas— y establece un esquema transitorio de compensación. Según este mecanismo, se tomará como referencia el valor del petróleo correspondiente a marzo: mientras los productores seguirán facturando al precio internacional vigente, las refinadoras abonarán un valor previo. La diferencia quedará registrada en una cuenta compensadora, que será saldada más adelante.

De esta manera, se busca amortiguar el impacto en el corto plazo y evitar nuevos incrementos en un rubro clave para la economía, con fuerte incidencia en la inflación y los costos de transporte.

El acuerdo se da luego de varias semanas de tensión en el sector, en las que los combustibles acumularon subas cercanas al 15% desde febrero, impulsadas por el escenario internacional.

En paralelo, el Gobierno nacional adoptó una medida complementaria para sostener esta estrategia: postergó hasta el 1° de mayo la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, a través del Decreto 217/2026. El objetivo es reducir la presión sobre los precios y acompañar la desaceleración inflacionaria dentro de un esquema fiscal ordenado.

El esquema acordado será revisado a mediados de mayo, cuando finalice el plazo inicial. Hasta entonces, el sector busca ganar previsibilidad y evitar sobresaltos en un mercado sensible tanto para el consumo como para la actividad económica.