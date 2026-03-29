Operativos de la PDI en la ciudad y Santa Fe: incautan estupefacientes, armas y hay detenidos

La Policía de Investigaciones (PDI) llevó adelante una serie de allanamientos simultáneos en nuesra ciudad y en Santa Fe, en el marco de distintas causas por infracción a la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes. Los operativos se realizaron bajo la conducción del fiscal Eric Fernández, con órdenes judiciales de la Dra. Cecilia Labanca y el Dr. Sergio Carraro.

Como resultado de estos procedimientos, se logró el secuestro de droga, armas, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa, además de concretarse detenciones y aprehensiones en ambas jurisdicciones, en el marco de investigaciones orientadas a desarticular puntos de venta de estupefacientes.

En la ciudad de Santa Fe, los agentes incautaron envoltorios de cocaína y marihuana, plantas de cannabis, teléfonos celulares y dinero en efectivo. En ese contexto, fueron detenidas dos mujeres y un hombre, mientras que otras personas quedaron notificadas en estado de libertad por infracción a la normativa vigente.

Por su parte, en la ciudad, los allanamientos permitieron el secuestro de cocaína fraccionada y compacta, marihuana, teléfonos celulares, una balanza de precisión, una libreta con anotaciones, dinero en efectivo, un televisor, un vehículo y armas de fuego, entre otros elementos relevantes para la investigación.

En estos procedimientos, una mujer y un hombre fueron detenidos, mientras que también se registraron varias aprehensiones, en el marco de las actuaciones judiciales en curso.

Según se informó, los operativos forman parte de una serie de investigaciones enfocadas en desarticular redes de narcomenudeo, con intervención del Departamento Operativo de Investigaciones – División Microtráfico de la PDI.