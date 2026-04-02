Pullaro reivindicó la causa Malvinas: “Es una bandera que unifica a toda la sociedad argentina”

En un nuevo aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, el Gobierno de Santa Fe desplegó este jueves una agenda de actividades en distintos puntos del territorio. El gobernador Maximiliano Pullaro visitó en Rosario a excombatientes, y luego participó de un acto conmemorativo junto al intendente Pablo Javkin, mientras que la ceremonia central tuvo lugar en la ciudad de Reconquista.

La jornada comenzó con la visita del mandatario a la vivienda de Miguel Carbajo, excombatiente, a quien escuchó en primera persona. Del encuentro participó también Claudino Chamorro, presidente del Centro de Ex Combatientes de Malvinas en Rosario. En un clima de cercanía, Pullaro destacó la importancia de sostener la memoria y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional.

“Quise escuchar esas vivencias de un momento histórico de la Argentina y del mundo. Cuando reclamamos una vez más la soberanía sobre las Islas Malvinas, también reflexionamos sobre una gesta que trasciende a las personas y se convierte en una bandera que unifica a toda la sociedad argentina”, señaló el gobernador.

Más tarde, acompañado por Javkin y la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, participó de un acto en la plaza Soldado Sergio Raúl Desza. Allí se colocó una ofrenda floral en el monolito que recuerda simbólicamente a los soldados rosarinos caídos en el conflicto.

Durante la ceremonia, Pullaro remarcó que “cuando honramos a los héroes y a los caídos también honramos su legado: el de quienes quedaron en las islas y el de quienes volvieron y transformaron sus vidas en una lucha solidaria por un país más justo e igualitario”. Y añadió: “Las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas”.

Por su parte, Javkin subrayó la necesidad de sostener el reclamo de soberanía: “No se puede ceder nunca en ese pedido. Hacer patria es también mantener viva la memoria y homenajear a nuestros héroes”.

En la misma línea, Chamorro afirmó que la fecha invita a “reflexionar y mantener viva la memoria”, y destacó el compromiso de los excombatientes con el homenaje permanente a quienes murieron en la guerra.

En el norte provincial

En Reconquista, con la presencia del ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, y el intendente Enrique Vallejos, junto a autoridades civiles y militares, se llevó a cabo el tradicional acto y desfile. Allí se anunció que en los próximos meses se inaugurará el primer Museo Malvinas de la provincia, una iniciativa impulsada por veteranos de guerra.

Durante el acto, Bastia señaló que la causa Malvinas “expresa valores como la solidaridad, el compromiso y la entrega”, y llamó a sostenerlos en la vida cotidiana.

En tanto, el presidente del Centro de Excombatientes del departamento General Obligado, Juan Carlos Vidal, agradeció el respaldo del Gobierno provincial para concretar el museo, al que definió como “una obra largamente esperada, que permitirá preservar la memoria para las futuras generaciones”.