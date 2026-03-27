Detienen a dos personas que tenían pedidos de captura por la Justicia

Dos intervenciones realizadas durante la mañana de este viernes en distintos puntos de nuestra ciudad derivaron en el traslado de dos hombres que presentaban pedidos de captura vigentes, según informaron fuentes policiales.

El primero de los procedimientos tuvo lugar en la zona de acceso norte y calle República de Chile, donde personal del Comando Radioeléctrico identificó a un hombre de 42 años que circulaba en bicicleta. Tras un chequeo preventivo, que no arrojó elementos de peligrosidad, los efectivos consultaron sus datos en el sistema 911 y constataron que pesaba sobre él un pedido activo de un tribunal federal de la ciudad de Santa Fe por infracción a la Ley 23.737, con fecha del 12 de junio de 2020. Ante esta situación, fue trasladado en calidad de demorado y quedó a disposición de la Justicia.

Minutos más tarde, una segunda intervención se registró en avenida Luján al 2800, luego de un aviso que alertaba sobre una persona que se encontraba durmiendo en la vía pública. Al llegar al lugar, los agentes identificaron a un hombre de 50 años, a quien también se le realizó un chequeo sin detectar elementos peligrosos. Sin embargo, al verificar sus datos, el sistema indicó que tenía un pedido de captura vigente por una causa de lesiones graves, con una condena de prisión condicional dictada el 29 de noviembre de 2024 por la Justicia de la provincia de Jujuy.

En consecuencia, este hombre también fue trasladado en calidad de demorado, mientras se avanzaba con las actuaciones correspondientes en ambos casos.