Autorizan subir el bioetanol en naftas hasta el 15% para amortiguar la suba del petróleo

El Gobierno nacional autorizó a las empresas refinadoras a incrementar de manera opcional el porcentaje de bioetanol en las naftas hasta un máximo del 15%, con el objetivo de amortiguar el impacto del alza internacional del precio del petróleo.

La medida fue formalizada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 79/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde se establecen modificaciones en los parámetros técnicos de los combustibles líquidos.

Para habilitar este cambio, se elevó el límite de oxígeno permitido en las naftas hasta el 5,6%, un ajuste que —según los informes técnicos— contribuye a mejorar la eficiencia de la combustión y a reducir las emisiones de monóxido de carbono.

El texto oficial precisa que la adecuación permite admitir una mayor proporción de bioetanol sin incorporar otros componentes oxigenados, ya que el incremento del límite responde exclusivamente a esta modificación en la mezcla.

Desde el Gobierno aclararon que la resolución no altera los niveles de corte obligatorio vigentes ni impone nuevas exigencias a las refinadoras, sino que amplía el margen operativo para favorecer el funcionamiento del mercado en el actual contexto.

En el caso del gasoil, en tanto, se mantienen sin cambios las especificaciones técnicas actuales, que ya contemplan mezclas de hasta un 20% de biodiesel.