Jornada intensa para Colapinto en Japón: mejora en pista y tenso cruce con Verstapen

El piloto argentino Franco Colapinto completó una exigente doble jornada de entrenamientos en el Gran Premio de Japón, con sensaciones dispares en el circuito de Suzuka Circuit, donde sumó rodaje en su primera experiencia en territorio japonés pero también quedó envuelto en una maniobra que derivó en una advertencia oficial.

En términos deportivos, el balance dejó al piloto de Alpine F1 Team en el 18° puesto durante la primera práctica libre y en el 17° lugar en la segunda sesión, con una leve mejora en su rendimiento general, aunque todavía lejos de los tiempos de punta. En su mejor vuelta del día, giró a más de dos segundos del líder, en una jornada en la que priorizó el conocimiento del trazado y distintas pruebas de compuestos.

La actividad estuvo marcada por el dominio de George Russell en la primera tanda, mientras que en la segunda el mejor registro quedó en manos de Oscar Piastri, seguido por Andrea Kimi Antonelli, en un contexto de fuerte paridad entre las principales escuderías.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de la jornada tuvo como protagonista al propio Colapinto en un cruce con el tricampeón del mundo Max Verstappen. El incidente se produjo cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos en la previa de la curva 130-R y terminó entorpeciendo una vuelta rápida del piloto de Red Bull.

La acción fue revisada por los comisarios deportivos de la FIA, que finalmente resolvieron aplicar un apercibimiento formal por conducción en zigzag que generó obstrucción, aunque sin sanción deportiva inmediata. De todos modos, la maniobra quedó bajo análisis y no se descarta que pueda tener implicancias si se repiten situaciones similares durante el fin de semana.

Más allá del episodio, el argentino continúa sumando experiencia en su primera temporada completa en la categoría y en un circuito de alta complejidad técnica como Suzuka, donde cada sesión resulta clave para adaptarse al ritmo de la Fórmula 1.

La actividad continuará con la última práctica libre antes de la clasificación, prevista para la madrugada del sábado (hora argentina), mientras que la carrera se disputará el domingo, también en horario nocturno para el público local.